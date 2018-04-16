В Благовещенске пройдет благотворительный концерт

В субботу, 28 апреля, в Благовещенске в Амурском областном доме народного творчества состоится благотворительный концерт. Сбор средств пойдет на лечение нескольких детей, которые нуждаются в лечении.

Как сообщил организатор акции Игорь Меметов, на концерте выступят творческие коллективы ЦЭВ имени Белоглазова, АОДНТ и ДК Профсоюзов. Кроме того, при хорошей погоде в сквере АОДНТ состоится выступление фаер-шоу.

В рамках концерта будет работать фотозона, на протяжении всего выступления будет стоять ящик для сбора пожертвований. На концерте состоится также розыгрыш призов: сотового телефона, музыкального центра, авторского торта и других.

«Средства мы собираем для лечения нескольких детей, – рассказал Игорь Меметов. – Это Алиса Лаптева, которой требуется 347 тысяч рублей, Максим Сюмак, которому необходимы 8 000 долларов (около полумиллиона рублей). Также планировали собирать деньги на лечение Романа Петрухина, но они 15 апреля закрыли сбор. Родители сказала, что полученные средства можно передать другим детям, которые нуждаются в помощи. Если получится нормальная сумма сбора с концерта, я часть средств, предназначавшихся на лечение Ромы Петрухина, поделю и передам на лечение Кирилла Чуйко и Вячеслава Сараева».

Концерт начнется в 18 часов. Цена билета – 250 рублей. Подробную информацию можно получить у организатора акции Игоря Меметова по телефону 8 929-491-14-07. Заказ билетов: 777-818.