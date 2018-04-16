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16апреля
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сегодня, 13:17 0

В Приамурье к родительскому дню навели порядок на кладбищах

В Приамурье к родительскому дню навели порядок на кладбищах
Фото: minzkhamur

Во всех районов Амурской области подготовили кладбища к родительскому дню. На местах захоронений подсыпали землю и подвезли песок, обрезали деревья, установили мусорные контейнеры.

Во вторник, 17 апреля, когда чтут память умерших, для удобства амурчан предоставят дополнительный автотранспорт и организуют специальные рейсы городских автобусов к местам захоронений.

«Работы по уборке мест захоронений ежедневно контролируют специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства», – отметил министра ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. Всего на территории Приамурья находятся 579 мест захоронений общей площадью 1 481,17 гектара.

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#ЖКХ #память

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