В Приамурье к родительскому дню навели порядок на кладбищах
Во всех районов Амурской области подготовили кладбища к родительскому дню. На местах захоронений подсыпали землю и подвезли песок, обрезали деревья, установили мусорные контейнеры.
Во вторник, 17 апреля, когда чтут память умерших, для удобства амурчан предоставят дополнительный автотранспорт и организуют специальные рейсы городских автобусов к местам захоронений.
«Работы по уборке мест захоронений ежедневно контролируют специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства», – отметил министра ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. Всего на территории Приамурья находятся 579 мест захоронений общей площадью 1 481,17 гектара.
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