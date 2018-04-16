Благовещенец снял эмоциональное видео о том, как его машину пытались вскрыть

В социальных сетях опубликовали видео автолюбителя из Благовещенска. В ролике, полном эмоций, горожанин рассказал о попытке неизвестных вскрыть его машину. Для авто это обернулось серьезными повреждениями.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Происшествие случилось в ночь на 16 апреля по адресу: улица Фрунзе, 61. По словам владельца машины, злоумышленники разбудили его в 5 часов утра. Орудовали они отверткой. «Что же за люди, я понять не могу ***** ты мне всю дверь, ****, расцарапал?» – говорит в ролике мужчина. Он называет злоумышленников варварами.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что владелец автомобиля обратился в полицию утром 16 апреля.

В комментариях к видео один из пользователей сообщил, что похожий случай произошел на Чайковского, 20. Здесь в автомобиле неизвестные выбили стекло. «Может, это одни и те же уроды», – предположил он.

В МО МВД России «Благовещенский» рассказали, что заявления по этому поводу не было, однако стражи порядка все равно проведут проверку. На Чайковского уже выезжала следственно-оперативная группа.