Амурчанам покажут «Дальневосточное наследие»

Фото: minkultamur

В среду, 18 апреля, в Амурском областном краеведческом музее торжественно откроется фотовыставка «Дальневосточное наследние». В зале № 20 представят около 100 работ, на которых запечатлены объекты культурного и исторического наследия Дальнего Востока.

«Дальневосточное наследие» – это конкурс фотографий, призванный привлечь внимание к сохранению объектов культурного наследия России. Выставка пропагандирует бережное отношение к памятникам истории и культуры посредством искусства фотографии. «Представленные фотографии раскрывают и подчеркивают уникальность культурного и исторического наследия Дальнего Востока России», – говорится в сообщении музея.

Экспозицию дополняют макеты зданий – памятников истории и архитектуры Благовещенска, работы амурских авторов, фотографии из архивов «Амурского фотографического общества» и «Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области».

Работа фотовыставки продлится до 13 мая.