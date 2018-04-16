Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:01 0

Амурчанам покажут «Дальневосточное наследие»

Амурчанам покажут «Дальневосточное наследие»
Фото: minkultamur

В среду, 18 апреля, в Амурском областном краеведческом музее торжественно откроется фотовыставка «Дальневосточное наследние». В зале № 20 представят около 100 работ, на которых запечатлены объекты культурного и исторического наследия Дальнего Востока.

«Дальневосточное наследие» – это конкурс фотографий, призванный привлечь внимание к сохранению объектов культурного наследия России. Выставка пропагандирует бережное отношение к памятникам истории и культуры посредством искусства фотографии. «Представленные фотографии раскрывают и подчеркивают уникальность культурного и исторического наследия Дальнего Востока России», – говорится в сообщении музея.

Экспозицию дополняют макеты зданий – памятников истории и архитектуры Благовещенска, работы амурских авторов, фотографии из архивов «Амурского фотографического общества» и «Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области».

Работа фотовыставки продлится до 13 мая.

Просмотров всего: 34

#история #культура #память

распечатать


Культура 1

В Благовещенске провели сеанс хулиганского рисования
Культура 6

В Благовещенске выступила певица и автор песен Ирина Дубцова (фото, видео)
Культура 11

В Благовещенске определили новую рок-звезду
Общество

В Белогорске продлили маршрут Бессмертного полка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь