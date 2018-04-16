Депутаты Госдумы и главные лица государства отчитались о доходах за 2017 год

Фото: vladtime.ru

Депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2017 год. Почти сотня парламентариев имеет доход в 10 миллионов рублей и выше. Амурчане Иван Абрамов и Дмитрий Новиков столько за год не заработали и на двоих. При этом доход Ивана Абрамова существенно снизился по сравнению с 2016 годом.

В целом депутат из Приамурья Иван Абрамов заработал в 2017 году чуть больше 4,5 миллиона рублей – 4 655 269,32 рубля. Тогда как годом ранее он оказался одним из самых богатых парламентариев с Дальнего Востока, заработав за год 12 626 980, 82 рубля. Таким образом доход депутата сократился в 2,7 раза.

А вот задекларированный доход супруги Абрамова наоборот вырос более чем в пять раз – с 83 311,59 рубля в 2016 году до 444 000 в 2017 году. Перечень недвижимого и движимого имущества за год не изменился. На праве собственности им по-прежнему принадлежат, но в разных долях, земельный участок площадью 940 квадратных метров, жилой дом в 38,4 квадрата и квартира в 205,7 квадрата. Все указанное имущество находится в России.

Личных автомобилей у Ивана Абрамова, как и в 2016 году, оказалось два: Infiniti QX70 и универсал легковой. На супругу авто не зарегистрированы. Кроме того, по сравнению с 2016 годом чета Абрамовых, судя по официальным сведениям, несколько улучшила жилищные условия, переехав из наемной квартиры в 154 квадратных метра в жилье площадью 168,2 квадрата. В документе сказано, что квартиры являются наёмными на срок полномочий депутата Госдумы.

Из троих детей супругов право собственности есть только у одного – на него зарегистрирована 1/9 квартиры в 205,7 квадратных метра.

Амурчанин Дмитрий Новиков заработал в 2017 году 4 672 079,85 рубля. Это чуть меньше, чем годом ранее: в 2016 году его доход составил 4 687 476,92 рубля. Количество недвижимого имущества у него осталось неизменным по сравнению с 2016 годом: на полном праве собственности депутату принадлежат квартиры в 58,8 и 70,4 квадрата. Автомобилей у Дмитрия Новикова нет. Проживает он, как и годом ранее, в наемном жилье в 83,6 квадрата. Согласно опубликованным сведениям, супруги и детей у депутата нет.

На официальном сайте Госдумы опубликованы сведения о доходах всех депутатов, сообщает «Российская газета». По этим данным, 99 представителей всех парламентских фракций и один независимый депутат либо члены их семей заработали за год 10 миллионов рублей и более.

Спикер Вячеслав Володин задекларировал за 2017 год 51,4 миллиона рублей. На праве собственности он владеет домом, в котором почти одна тысяча квадратных метров, а также другое недвижимое имущество. Как и в предыдущие годы, спикер отдал на благотворительность почти половину своих доходов – порядка 25,5 миллиона рублей, сообщил источник в аппарате.

Лидеры думских фракций заработали в 2017 году от 4,5 до 6,3 миллиона рублей. У 21 депутата есть жилье в других странах – наибольшей популярностью пользуется Испания.

Доходы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, по данным издания, за 2017 год практически не изменились и составили 23 миллиона рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал за 2017 год 14,3 миллиона рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал за год 8 миллионов 565 тысяч рублей.

Сам глава государства Владимир Путин заработал в 2017 году 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей. Доход президента вырос на 9 миллионов 869 тысяч 836 рублей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, объяснил это продажей земельного участка площадью 1 500 квадратных метров.