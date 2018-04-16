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сегодня, 12:21 0

Вторник принесет немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 17 апреля

Вторник принесет немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 17 апреля
Фото: www.voprosy-kak-i-pochemu.ru

В Амурской области 17 апреля ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, местами будет минус 8…13. Днем термометры покажут 11…16 градусов тепла, местами – плюс 3…8.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Западный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1, днем будет 13…15 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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