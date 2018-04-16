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16апреля
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сегодня, 12:08 6

Антон Таран оплатил 337 миллионов рублей долгов своих управляек

Антон Таран оплатил 337 миллионов рублей долгов своих управляек

Бывший директор ряда благовещенских управляющих компаний Антон Таран рассчитался по долгам. Задолженности, которые имелись у «Домоуправлений» перед «Амурскими коммунальными системами», он оплатил недвижимостью.

В собственность АКС перешли офисное здание по адресу: улица Горького, 300, а также производственная база на улице Северной, 163. Кроме того, к АКС отошло нежилое помещение, находящееся по улице Театральной, 135, сообщает пресс-служба компании.

Суммарная задолженность, по которой рассчитался Таран, внушительная: на 1 января 2015 года она составила 337 миллионов рублей. Столько числилось долгов за управляющими компаниями бизнесмена. Деньги за тепло и воду, оплачиваемые жителями, не доходили до ресурсоснабжающей организации в размере отпущенного ресурса.

В 2014 году было принято решение о принудительном банкротстве ряда «Домоуправлений». На деятельность управляющих компаний обратили внимание ФСБ, МВД, СК и прокуратура. Сразу несколько уголовных дел было заведено в отношении руководителей «Домоуправлений» № 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13. В процессе они все были объединены в одно дело. В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом.

Позже, 8 ноября 2017 года, Антон Таран был признан виновным в попытке коммерческого подкупа. На ней Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей, а также запретили занимать руководящие должности в течение полутора лет. Позже стало известно, что сумму штрафа уменьшили – до 29 миллионов 900 тысяч рублей.

Всего, по информации АКС, на начало 2018 года задолженность амурских банкротных управляющих компаний перед АКС превысила 424 миллиона рублей. В ряде случаев эта задолженность перешла на руководителей. Несколько директоров были осуждены за растрату. Сейчас они отбывают наказание в колониях. АКС продолжает активное взыскание задолженности УК-банкротов с руководителей, допустивших задолженность за поставленные ресурсы.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Солидно так штраф уменьшили

  • paravis

    paravis
    58 минут назад

    Вопрос в другом, где он взял столько денег?

  • Полиграф

    Полиграф
    52 минуты назад

    Россия — страна возможностей. Такой молодой, а уже "Жигули".

  • headache

    headache
    43 минуты назад

    Молодец таран! Умойтесь "друзья"

  • батарейка

    батарейка
    21 минута назад

    Где взял непонятно? В своё время приобрёл Недвижимость за 3 копейки , сейчас ею рассчитался

  • Питерский

    Питерский
    13 минут назад

    Все что украл ,теперь вернул...

    Что удивление вызвало?

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