Антон Таран оплатил 337 миллионов рублей долгов своих управляек

Бывший директор ряда благовещенских управляющих компаний Антон Таран рассчитался по долгам. Задолженности, которые имелись у «Домоуправлений» перед «Амурскими коммунальными системами», он оплатил недвижимостью.

В собственность АКС перешли офисное здание по адресу: улица Горького, 300, а также производственная база на улице Северной, 163. Кроме того, к АКС отошло нежилое помещение, находящееся по улице Театральной, 135, сообщает пресс-служба компании.

Суммарная задолженность, по которой рассчитался Таран, внушительная: на 1 января 2015 года она составила 337 миллионов рублей. Столько числилось долгов за управляющими компаниями бизнесмена. Деньги за тепло и воду, оплачиваемые жителями, не доходили до ресурсоснабжающей организации в размере отпущенного ресурса.

В 2014 году было принято решение о принудительном банкротстве ряда «Домоуправлений». На деятельность управляющих компаний обратили внимание ФСБ, МВД, СК и прокуратура. Сразу несколько уголовных дел было заведено в отношении руководителей «Домоуправлений» № 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13. В процессе они все были объединены в одно дело. В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом.

Позже, 8 ноября 2017 года, Антон Таран был признан виновным в попытке коммерческого подкупа. На ней Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей, а также запретили занимать руководящие должности в течение полутора лет. Позже стало известно, что сумму штрафа уменьшили – до 29 миллионов 900 тысяч рублей.

Всего, по информации АКС, на начало 2018 года задолженность амурских банкротных управляющих компаний перед АКС превысила 424 миллиона рублей. В ряде случаев эта задолженность перешла на руководителей. Несколько директоров были осуждены за растрату. Сейчас они отбывают наказание в колониях. АКС продолжает активное взыскание задолженности УК-банкротов с руководителей, допустивших задолженность за поставленные ресурсы.