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В детской игровой комнате в Завитинске нашли нарушения пожарной безопасности

В детской игровой комнате в Завитинске нашли нарушения пожарной безопасности
Фото: www.avira59.ru

В Завитинском районе по требованию прокурора организация устранила нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании, в котором расположена детская игровая комната. Нарушения были обнаружены прокуратурой во время проведения надзорной проверки.

Нарушения нашли в здании по адресу: улица, Курсаковская, 70, на втором этаже которого расположена детская игровая комната – надувные батуты, лабиринты. Там на видном месте отсутствует план эвакуации людей при пожаре, металлическая дверь запасного эвакуационного выхода второго этажа закрыта на механический замок. Кроме того, пути эвакуации со второго этажа, как запасного, так и центрального загромождены различными материалами, продаваемой продукцией. Огнетушитель, расположенный на втором этаже, находится не на видном месте и не вблизи от выхода.

Для устранения выявленных нарушений прокурор Завитинского района в адрес руководителя ООО «АмурСпецкомплект» внес представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения были незамедлительно устранены.

Кроме того, прокурор в отношении руководителя ООО «АмурСпецкомплект» возбудил дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которое для рассмотрения по существу направлено в ОНД и ПР по Завитинскому и Октябрьскому районам.

Требования прокурора удовлетворены, 10 апреля 2018 года руководитель ООО «АмурСпецкомплект» признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 6 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

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#дети #закон

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