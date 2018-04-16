Двое благовещенцев украли 15 емкостей для воды с дачных участков

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Двое жителей Благовещенска на регулярной основе занялись незаконным бизнесом – кражей металлических емкостей для воды с дачных участков. Они успели украсть 15 емкостей до того, как попали на скамью подсудимых.

Все кражи подсудимые совершили за семь месяцев – с сентября 2016 года по март 2017-го.

В судебном заседании оба свою вину признали полностью, от дачи показаний отказались. Их виновность также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Суд признал обоих похитителей емкостей виновными и по совокупности преступлений назначил им наказание по четыре года лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание заменили на условное с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.