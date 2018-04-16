Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 1

Двое благовещенцев украли 15 емкостей для воды с дачных участков

Двое благовещенцев украли 15 емкостей для воды с дачных участков
Фото: dom.ngs.ru

Двое жителей Благовещенска на регулярной основе занялись незаконным бизнесом – кражей металлических емкостей для воды с дачных участков. Они успели украсть 15 емкостей до того, как попали на скамью подсудимых.

Все кражи подсудимые совершили за семь месяцев – с сентября 2016 года по март 2017-го.

В судебном заседании оба свою вину признали полностью, от дачи показаний отказались. Их виновность также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Суд признал обоих похитителей емкостей виновными и по совокупности преступлений назначил им наказание по четыре года лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание заменили на условное с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 533

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В районе школы № 10 Белогорска прорвало водопровод
Происшествия

В Благовещенске при пожаре спасли людей
Происшествия

Шестимесячный малыш и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Благовещенске
Происшествия

Во время пожара в Благовещенске пострадал ребенок
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    57 минут назад

    Руки поотрубать и отпустить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь