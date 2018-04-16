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16апреля
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сегодня, 11:44 0

В районе школы № 10 Белогорска прорвало водопровод

В районе школы № 10 Белогорска прорвало водопровод
Фото: NewsTracker

В Белогорске «Водоканал» устраняет порыв водопровода холодного водоснабжения в районе школы № 10 в микрорайоне «Транспортный». На месте работает аварийная бригада. Задействованы три единицы спецтехники.

По информации пресс-службы администрации города, без холодного водоснабжения остались дома по адресам: улица Братская, 1, улица Батарейная, 4, 7, улица 2-я Транспортная, 8А, 2, 4, 6, улица Транспортная, 8.

«Чугунная труба залегает на глубине 3,5 метра. Работы планируется завершить до конца рабочего дня. На время ремонта будет осуществляться подвоз воды. С 12:30 до 13:00 машина будет находиться по адресу: улица Братская, 1, а с 13:00 до 14:30 – по улице 2-я Транспортная, 8А, 2, 4, 6 с переездом на Транспортную, 8», – рассказал директор ООО «Водоканал» Вячеслав Остапенко.

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#Белогорск #ЖКХ #происшествия

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