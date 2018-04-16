В Благовещенске при пожаре спасли людей

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В ночь на 16 апреля в Благовещенске возник пожар, на котором пришлось спасать людей. Горел 5-этажный дом, расположенный в районе Астрахановки.

Пожар возник около 3 часов ночи. Возгорание случилось в 3-комнатной квартире на первом этаже, в подъезде возникло задымление.

Прибывшие на место пожарные спасли троих человек, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. При этом в самой горевшей квартире людей не было.

В квартире повреждена кухня, жилище оказалось закопчено. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.