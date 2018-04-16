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Шестимесячный малыш и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Благовещенске

Шестимесячный малыш и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Благовещенске
Фото: www.1obl.ru

За выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрированы 53 дорожно-транспортных происшествия. В одном из них сразу три человека получили травмы. Два пассажира оказались несовершеннолетними – пятилетняя девочка и шестимесячный малыш.

Авария произошла в субботу, 14 апреля, днем на нерегулируемом перекрестке Артиллерийская – Красноармейская. Там столкнулись автомобили Toyota Corolla Spasio и Toyota Allion. В результате происшествия пострадали три пассажира, из которых двое несовершеннолетние.

Шестимесячный мальчик-пассажир из автомобиля Toyota Corolla Spasio в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве – автолюльке. В то время как пятилетняя девочка ехала в Toyota Allion с нарушением правил перевозки несовершеннолетних, за что водитель был привлечен к административной ответственности.

Всего с начала года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 452 водителя, которые нарушили правила перевозки несовершеннолетних. За три месяца 2018 года на обслуживаемой территории произошло пять ДТП с участием детей-пассажиров, в которых один ребенок погиб, шесть несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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