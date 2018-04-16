Во время пожара в Благовещенске пострадал ребенок
15 апреля в Благовещенске пожарные тушили возгорание в доме на улице Калинина. При пожаре пострадал ребенок. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Пожар тушили в 9-этажном доме в дневное время. Очаг возгорания находился на балконе двухкомнатной квартиры на 8-м этаже. Пострадавший – мальчик 2008 года рождения, он был доставлен в больницу, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Предварительной причиной происшествия в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем.
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