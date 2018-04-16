К концу недели в Приамурье ожидаются похолодание и дожди

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20 апреля, в пятницу, в Амурской области ожидается прохождение малоактивного циклона, который принесет в регион осадки. По прогнозу, интенсивные дожди Благовещенск не затронут и существенно на пожароопасный период не повлияют. При этом дневные температуры несколько понизятся.

В ближайшие сутки в Приамурье несколько похолодает – температура снизится на три градуса, днем ожидается облачность. В среднем по области во вторник и среду воздух будет прогреваться до 10…15 градусов тепла. Затем в четверг, 19 апреля, с приближением циклона столбик термометра поднимется еще на три градуса – до 13…18 со знаком «плюс».

20 апреля в области ожидается прохождение малоактивного юго-западного циклона: в области похолодает до 8...13 градусов выше нуля. Осадки, которые принесет циклон, не изменят пожароопасную ситуацию в Приамурье, говорят синоптики. По прогнозам, в основном дожди пройдут по северу, наиболее интенсивно – в северо-восточных районах. В Благовещенске осадки будут незначительными.

В целом небольшое похолодание из-за циклона продлится в регионе 2 дня. После 21 апреля температуры вновь начнут повышаться. «Погода в атмосфере сейчас неустойчивая, идет перестраивание на летний сезон. Межсезонье всегда характеризуется неустойчивостью и в температурном режиме, и в осадках. Обычно после середины мая температуры уже более-менее стабильные. И то бывают периоды понижения температур вплоть до заморозков.

Единственное, что отличает нынешний период – малое количество осадков. Дожди есть, но проходящие циклоны малоактивны и с незначительным количеством осадков. Сухой период ощущается в Благовещенске, и даже в южных и центральных районах. Он несколько затянулся, но я бы не сказала, что катастрофично для данного периода. Просто пожары есть, а осадков, чтобы их потушить недостаточно», – сообщила дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.