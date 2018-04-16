Сотрудники ГИБДД проверят пассажирские автобусы в Благовещенске

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С 16 по 22 апреля на территории Благовещенска и Благовещенского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение требований соответствия технического состояния и конструкции автобусов, перевозящих пассажиров.

Также дорожные полицейские будут проверять, проходят ли водители предрейсовый медицинский осмотр, а также соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Как отметили в Госавтоинспекции, такое мероприятие, проводят для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых из-за нарушения правил дорожного движения водителями, которые перевозят пассажиров автобусами.

По статистике, за три месяца 2018 года на территории обслуживания произошло три ДТП по вине водителей автобусов, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести.