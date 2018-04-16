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За сутки в Приамурье зарегистрировано 18 природных пожаров

За сутки в Приамурье зарегистрировано 18 природных пожаров
Фото: zab.ru

15 апреля в Амурской области было зарегистрировано 18 природных пожаров. Из них удалось ликвидировать 6 пожаров, на площади более 6 тысяч гектаров.

Действующими остаются 12 возгораний. Пять из них уже локализовано – в Магдагачинском, Шимановском, Свободненском и Селемджинском районах, на общей площади более 11 тысяч гектаров. Остальные пожары тушат в Зейском (три возгорания), Ромненском (1), Архаринском (1), Шимановском (1) и Мазановском (1) районах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

На тушении пожаров задействовано в общей сложности 688 человек и 111 единиц техники, в том числе 1 вертолет и 3 самолета.

По состоянию на 15 апреля II класс пожарной опасности действует в Тындинском районе. III класс пожарной опасности – в Сковородинском, Селемджинском, Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском, Завитинском и Октябрьском районах. IV класс пожарной опасности установлен в Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Серышевском и Благовещенском районах.

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#пожары #природа #происшествия

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