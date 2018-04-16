Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: огнеопасный элеватор

16 апреля одной из тем полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет «Огнеопасный элеватор». Гость студии – юрисконсульт правового центра «Волобуев и партнёры» Игорь Волобуев. Беседа начнется сразу после выпуска новостей в 12:30. Ведущий – Алексей Воскобойников.

Кроме того, в студии поговорят о введении с 1 июня 2018 года коллегий присяжных заседателей на уровне районных судов Амурской области, о готовности к этому всех ответственных структур и лиц. Гости – председатель Тындинского районного суда Владимир Капустянский, судья Амурского областного суда Дмитрий Лисниченко и председатель Благовещенского городского суда Александр Першин. Ведущий – Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире «Эха» выйдет очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Тема: «Когда помощь нужна врачу скорой помощи». В программе принимает участие врач скорой помощи Олег Шульга. Ведущие – Светлана Казачинская и Наталья Овсийчук.

Дневной эфир длится с 12:00 до 13:00, вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням). «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».