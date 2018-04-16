Амурчанин второй раз подряд выиграл дальневосточное первенство по боксу

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В Нерюнгри завершилось первенство Дальнего Востока по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. За победу на соревнованиях боролись 140 спортсменов, в том числе из Приамурья. Амурчанин Георгий Король смог выиграть первенство второй раз подряд.

Георгий Король, которого тренирует Денис Костюнин, лишь на предварительном этапе в турнире весовой категории 80+ позволил сопернику провести полноценный бой в три раунда. Затем, в полуфинале и финале, амурчанин все решал в свою пользу в начале встречи. В финале Король победил боксера из Якутии Дмитрия Бондаря.

В весовой категории до 70 килограммов не было равных Александру Домнину (тренер Евгений Овчинников). Он также провел на якутском ринге три победных поединка. В финале Домнин провел очень техничный бой против боксера из Приморья Григора Согоманяна.

Также в копилке амурских боксеров – бронза Прохора Лисунова и Сергея Смирнова.

Победители соревнований выступят на первенстве России, которое пройдет в июне в Тюмени, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.