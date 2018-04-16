Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:19 0

Амурчанин второй раз подряд выиграл дальневосточное первенство по боксу

Амурчанин второй раз подряд выиграл дальневосточное первенство по боксу
Фото: minsportamur.ru

В Нерюнгри завершилось первенство Дальнего Востока по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. За победу на соревнованиях боролись 140 спортсменов, в том числе из Приамурья. Амурчанин Георгий Король смог выиграть первенство второй раз подряд.

Георгий Король, которого тренирует Денис Костюнин, лишь на предварительном этапе в турнире весовой категории 80+ позволил сопернику провести полноценный бой в три раунда. Затем, в полуфинале и финале, амурчанин все решал в свою пользу в начале встречи. В финале Король победил боксера из Якутии Дмитрия Бондаря.

В весовой категории до 70 килограммов не было равных Александру Домнину (тренер Евгений Овчинников). Он также провел на якутском ринге три победных поединка. В финале Домнин провел очень техничный бой против боксера из Приморья Григора Согоманяна.

Также в копилке амурских боксеров – бронза Прохора Лисунова и Сергея Смирнова.

Победители соревнований выступят на первенстве России, которое пройдет в июне в Тюмени, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Просмотров всего: 329

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Спорт 1

Амурчанин победил в соревнованиях по стрельбе в Улан-Удэ
Спорт

Двое амурских спортсменов будут участвовать в профбоях в международном турнире
Спорт

Амурчане вошли в число лучших по сдаче ГТО на Дальнем Востоке
Спорт 14

В апреле в Благовещенске начнет тренировки футбольный клуб «Амур»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь