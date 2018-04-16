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16апреля
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В Амурской области провели день призывника

В Амурской области провели день призывника

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, стартовала акция «День призывника». Мероприятия организованы представителями военных комиссариатов регионов.

Первое подобное мероприятие военно-патриотической направленности состоялось в Амурской области на базе артиллерийского соединения ВВО. В акции приняли участие около 250 школьников и студентов Белогорска и районов области. Ребятам были представлены современные образцы стрелкового оружия и экипировка «Ратник».

В парке боевых машин организаторы представили крупнокалиберное вооружение артиллерийских установок «Малка» и «Гиацинт». Кроме того, молодые люди ознакомились с условиями армейского быта, посетив одну из казарм и столовую соединения.

«Многих приятно удивила система организации питания с использованием биометрического контроля по отпечатку пальца и большой выбор салатов и холодных закусок», – добавили в пресс-службе ВВО.

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#военные

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