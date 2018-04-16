В центре Благовещенска «полицейский» ловил горожан с плохим настроением

В воскресенье, 15 апреля, в центре Благовещенска на улице 50-летия Октября прогуливался необычный полицейский. Он внимательно следил за пешеходами, задерживал тех, кто шел по улице с особенно хмурым видом, и выписывал им предупреждения за нахождение «в несоответствующем настроении».

На самом деле, полицейский был ненастоящий, но внешне отличить его было невозможно. В Благовещенске прошла акция ТК «ТНТ-Благовещенск», посвященная выходу третьего сезона сериала «Полицейский с Рублевки» на ТНТ.

«Страж порядка» подходил к грустным и хмурым людям и выписывал им предупреждение «За нахождение на территории Российской Федерации в настроении, не соответствующем выходу нового сезона комедийного сериала “Полицейский с Рублевки”».

Многие горожане встречали «полицейского» настороженно, не понимая, что же они нарушили. Группа девушек даже обратилась в бегство. Но, когда понимали суть акции, начинали весело смеяться и с удовольствием разрешали занести в «протокол» свое имя. И получали на память листовку.

Всего 15 апреля за плохое настроение были «наказаны» около 50 благовещенцев.