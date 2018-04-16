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В центре Благовещенска «полицейский» ловил горожан с плохим настроением

В центре Благовещенска «полицейский» ловил горожан с плохим настроением

В воскресенье, 15 апреля, в центре Благовещенска на улице 50-летия Октября прогуливался необычный полицейский. Он внимательно следил за пешеходами, задерживал тех, кто шел по улице с особенно хмурым видом, и выписывал им предупреждения за нахождение «в несоответствующем настроении».

На самом деле, полицейский был ненастоящий, но внешне отличить его было невозможно. В Благовещенске прошла акция ТК «ТНТ-Благовещенск», посвященная выходу третьего сезона сериала «Полицейский с Рублевки» на ТНТ.

«Страж порядка» подходил к грустным и хмурым людям и выписывал им предупреждение «За нахождение на территории Российской Федерации в настроении, не соответствующем выходу нового сезона комедийного сериала “Полицейский с Рублевки”».

Многие горожане встречали «полицейского» настороженно, не понимая, что же они нарушили. Группа девушек даже обратилась в бегство. Но, когда понимали суть акции, начинали весело смеяться и с удовольствием разрешали занести в «протокол» свое имя. И получали на память листовку.

Всего 15 апреля за плохое настроение были «наказаны» около 50 благовещенцев.

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#ТВ

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    3 часа назад

    Да сразу видно что это клоун. Лычки армейские, толстовка не заправлена, плохой клоун.

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    да что ж такое! проще относитесь! все поняли, что это просто шутка, розыгрыш и тд! И он не обязан быть прям офигеть каким похожим на настоящих полицейских. Вы с ума сошли, комментатор? Даже здесь нашелся недовольный, боже

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