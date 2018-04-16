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16апреля
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сегодня, 10:04 2

Появилось видео обысков по делам о взятке свободненскому чиновнику

Появилось видео обысков по делам о взятке свободненскому чиновнику

УМВД России по Амурской области опубликовало видео, на котором запечатлена оперативная работа по уголовным делам о взятке чиновнику администрации Свободненского района. По версии правоохранителей, чиновник получил взятку – 103 тысячи рублей – от предпринимателя Свободного.

Первая часть видео посвящена обыску, который проводился по месту жительства подозреваемого. Как видно на кадрах, правоохранительные органы нагрянули в квартиру неожиданно для ее жильцов – на кухонном столе стоят кружки с чаем.

Вторую часть видео посвятили визиту правоохранителей в администрацию Свободненского района. Как сообщало Амур.инфо,18 января, когда это происходило, очевидцы рассказывали о том, что видели в администрации людей с автоматами. В январе же появилась первая официальная информация об инциденте.

Отвечать по закону придется как чиновнику, так и предпринимателю. Как сообщало информагентство, уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в суд, а расследование дела в отношении чиновника еще продолжается.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Sinner

    Sinner
    1 час назад

    ФИО крысы?

  • IGOR1805

    IGOR1805
    1 час назад

    100 тыров))) Это не взятка

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