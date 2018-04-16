Появилось видео обысков по делам о взятке свободненскому чиновнику

Первая часть видео посвящена обыску, который проводился по месту жительства подозреваемого. Как видно на кадрах, правоохранительные органы нагрянули в квартиру неожиданно для ее жильцов – на кухонном столе стоят кружки с чаем.

Вторую часть видео посвятили визиту правоохранителей в администрацию Свободненского района. Как сообщало Амур.инфо,18 января, когда это происходило, очевидцы рассказывали о том, что видели в администрации людей с автоматами. В январе же появилась первая официальная информация об инциденте.

Отвечать по закону придется как чиновнику, так и предпринимателю. Как сообщало информагентство, уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в суд, а расследование дела в отношении чиновника еще продолжается.