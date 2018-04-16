Появилось видео обысков по делам о взятке свободненскому чиновнику
УМВД России по Амурской области опубликовало видео, на котором запечатлена оперативная работа по уголовным делам о взятке чиновнику администрации Свободненского района. По версии правоохранителей, чиновник получил взятку – 103 тысячи рублей – от предпринимателя Свободного.
Первая часть видео посвящена обыску, который проводился по месту жительства подозреваемого. Как видно на кадрах, правоохранительные органы нагрянули в квартиру неожиданно для ее жильцов – на кухонном столе стоят кружки с чаем.
Вторую часть видео посвятили визиту правоохранителей в администрацию Свободненского района. Как сообщало Амур.инфо,18 января, когда это происходило, очевидцы рассказывали о том, что видели в администрации людей с автоматами. В январе же появилась первая официальная информация об инциденте.
Отвечать по закону придется как чиновнику, так и предпринимателю. Как сообщало информагентство, уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в суд, а расследование дела в отношении чиновника еще продолжается.
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