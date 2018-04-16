Активисты ОНФ: в Приамурье охотно размещают карту убитых дорог на официальных сайтах

В Приамурье баннеры проекта насчитали на 24 сайтах администраций муниципальных образований, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта. Ссылку на проект активисты нашли на сайтах администраций Ромненского, Михайловского, Архаринского районов, городов Тынды, Райчихинска, Зеи и других. Также ссылка на интерактивную карту дорожного проекта стоит на сайте министерства транспорта и строительства Амурской области.

Сообщается, что в регионе власти идут навстречу и в вопросах ремонта дорог: 73,5 % добавленных на карту участков либо отремонтированы капитально, либо ямочно, либо добавлены в планы ремонта. По этим показателям Приамурье входит в пятерку лучших в стране.

По готовности делиться на официальных интернет-страницах информацией о проекте, регион и вовсе оказался в тройке лидеров после Московской и Новосибирской областей. На карте Благовещенска на сегодняшний день отмечено 17 километров убитых дорог, или 36 участков. Указано, что 12 находятся в планах ремонта, на 9 проведен ямочный ремонт, еще 4 отремонтированы полностью. Последней на карту областного центра с пометкой «убитая дорога» была добавлена улица Пушкина.

«Около дороги расположен новый многоквартирный дом, который сдался год назад. Дорога вся в ямах, пыльная, нет асфальта, куча камней, которые летят от колес в пешеходов. Вдоль дороги нет пешеходного тротуара, людям приходится идти вдоль автомобильной дороги, так как по ту сторону от дороги "кустарники-помойки", в которых живут своры злых дворовых собак», – описала улицу благовещенка Кристина. Судя по информации на сайте, эта дорогу запланировано отремонтировать в 2019 году.

«В середине февраля нашему проекту исполнился год. За это время на карту было добавлено более 27 тысяч участков дорог. Из них капитально отремонтированы более 3,1 тысячи участков, проведен ямочный ремонт на 3,6 тысячи участках, более 1,8 тысячи – включены в планы ремонта по разным программам. Что касается баннеров, то в некоторых регионах мы пока только отправили запросы на их размещение на сайтах. Надеемся, что до конца года появятся еще 500 баннеров "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", благодаря чему принять участие в нашем проекте и повлиять на качество дорог в стране смогут еще больше граждан», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

«Ежегодное планирование дорожного сезона мы осуществляем с учетом мнения жителей области. Четкая и точная работа регионального штаба Общероссийского Народного фронта позволяет нам взаимодействовать и с организацией и с жителями региона. Через интерактивную карту, на которой амурчане отмечают участок, требующий ремонта, мы получаем возможность оперативного устранения проблемы или включения приоритетных объектов в дорожную кампанию», – рассказал министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.