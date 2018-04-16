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16апреля
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До плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 16 апреля

До плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 16 апреля

В Амурской области 16 апреля будет преимущественно ясно, без осадков. Переменная облачность ожидается по северо-западу региона – в Тындинском и Сковородинском районах. Там же пройдет дождь.

В южных и центральных районах районах будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы местами составят 12-17 метров в секунду. На севере области будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит 14…19 градусов тепла, на севере – плюс 13…18 градусов.

В Благовещенске в этот день преимущественно ясно, без осадков. Юго-западный и южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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