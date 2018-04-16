Ученые обнаружили в космосе планету-алмаз: обзор прессы

Фото: parnasse.ru

«Никак не могу сойти с космической темы – и совсем не из квасного патриотизма, исходя из того, что наша область – космическая – нет, просто интересно. Думаю, вы со мной согласитесь, прочитав обзор», – пишет Павел Андреевич.

Очень интересно

Итак, о космосе. «Российская газета-Неделя» целую страницу посвятила питанию космонавтов. Я узнал, что за 90 минут нахождения в космосе Ю.А. Гагарин поел целых три раза: у него были тюбики с мясом и один с шоколадом. Есть он особо и не хотел, но надо было, партия приказала! А сегодня на орбите тюбиков практически нет: либо вакуумные упаковки, либо консервы. Очень удобно: съел содержимое, а банку – в форточку!

Дополню фактом из другой газеты – из «АиФ»: ныне в качестве мусора на орбите Земли вращаются около 500 тысяч объектов. Большая часть этого мусора была отправлена на орбиту людьми – это старые спутники и прочее.

Также в номере

Из этой же статьи вы узнаете, что питание американских астронавтов не в пример беднее нашего: 70 % их рациона составляют продукты из обычного супермаркета. А там целый букет консервантов, красителей, стабилизаторов, и вкус – как у жеваной бумаги. Потому на МКС американские исследователи любят ходить в гости на нашу часть станции – знают, что их угостят вкусностями, например, творогом с орехами и черносливом, а то и черной икрой. У наших это запросто.

Также в номере

Между прочим, вкусности эти (попутно назову некоторые: тыквенно-сырный суп или борщ с копченостями, омлет с грибами и перцем или азу из говядины, кисель клюквенный с персиком или там мороженое из киви – за месяц блюда могут ни разу не повториться!), понятно, весьма прилично стоят. Суточное питание для одного космонавта стоит примерно 30 тысяч рублей! Воистину, космические цены!

Статья большая и интересная, думаю, вы найдете газету, чтобы прочесть материал, а я обращу ваши взоры на другую публикацию.

Напишут же такое

А вот о чем пишет дайджест «Удивительный мир»: в 2011 году ученые обнаружили планету с труднопроизносимым названием – PSR J1719-1438 b – практически полностью состоящую из алмаза. Если бы ее удалось заарканить и притащить на Землю (она по размеру значительно меньше), то вся мировая экономическая система в одночасье и рухнула бы. Но зачем ее тащить всю? Можно просто немного отколупнуть, а? Правда, до нее несколько тысяч световых лет.

Вам статья

Сдается мне, только совершенный невежда не знает о том, что у наших космонавтов существует незыблемая традиция – перед отлётом они смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Но лишь прочитав «Комсомольскую правду», я узнал о том, что, оказывается, у этой традиции есть логичное обоснование. Именно это кино показывали космонавтам как эталон операторской работы — на его примере им объясняли, как правильно работать с камерой и выстраивать план. Ну а уже потом просмотр фильма превратился в некое суеверие.

На посошок

И напоследок «Панорама», в котором я прочел о том, что некоторым космонавтам из соцлагеря пришлось менять фамилии из-за того, что они могли показаться русскому уху неблагозвучными. Так, первый болгарский космонавт был совсем не Ивановым, а Какаловым. Но это еще ладно. А вот поляк Гермашевский был Хермашевским. (Интересно, я когда-нибудь пойму, что неблагозвучного было в настоящей фамилии?)

Но и это еще не всё: у монгола Жугдэрдымидийна Гуррагчи был дублер, так он вообще был… Как бы это помягче… Так, чтобы вы не подумали, что я вас сейчас куда-то посылаю, и это куда-то – совсем не космос.

Нет, не получается. Зато у вас есть повод найти газету.