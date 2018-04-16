Благовещенская студентка победила во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ

Фото: пресс-служба Бурейской ГЭС

Студентка энергетического факультета АмГУ Виктория Жукова вошла в число победителей всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Энергия развития». Этот конкурс ежегодно проводится ПАО «РусГидро» среди студентов энергетических вузов России.

Работа Жуковой стала одной из восьми лучших по итогам очного этапа конкурса.

По результатам экспертной оценки работ, представленных на дистанционном этапе, 24 студента и аспиранта из 11 вузов – авторы лучших работ – были приглашены в Москву. В течение двух дней под руководством экспертов «РусГидро» они дорабатывали проекты, темы которых максимально приближены к реальным задачам развития отрасли. По итогам работы эксперты блока производственной деятельности «РусГидро» определили восемь победителей. Все они войдут в состав команды «РусГидро» на Молодежном инновационном форуме «Форсаж», который пройдет 8-14 июля в Калужской области.

Конкурс студенческих проектов «Энергия развития» проводится «РусГидро» в девятый раз. Его цель – системная профессиональная поддержка молодых инженеров, формирование профессионального сообщества и развитие энергетической отрасли. За годы существования в нем приняли участие свыше 860 студентов и аспирантов примерно из ста вузов страны. Амурчане становились финалистами конкурса в предыдущие годы, но еще ни разу не входили в число победителей, сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС.