Строительство второго стартового комплекса на Восточном может начаться к лету

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«Изучаются различные сценарии начала работ по возведению второго стартового комплекса на космодроме. Наиболее вероятный срок – конец весны – начало лета», – сказал агентству источник.

Он уточнил, что речь идет о комплексе сооружений для запуска ракеты-носителя «Ангара».

Госконтракт на изготовление трех первых ракет «Ангара-А5» для космодрома Восточный был подписан между Роскосмосом и Центром имени Хруничева в конце 2015 года. Он предполагает разработку, изготовление и проведение летных испытаний носителей.

Первая «Ангара-А5» должна быть собрана до мая 2021 года, вторая – в 2024 году, третья – в 2025 году. Первый пуск тяжелого носителя с Восточного, согласно требованиям госконтракта, должен быть проведен с августа по декабрь 2021 года.