Строительство второго стартового комплекса на Восточном может начаться к лету
Строительство второго стартового стола на космодроме Восточный может начаться в ближайшие месяцы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на космодроме.
«Изучаются различные сценарии начала работ по возведению второго стартового комплекса на космодроме. Наиболее вероятный срок – конец весны – начало лета», – сказал агентству источник.
Он уточнил, что речь идет о комплексе сооружений для запуска ракеты-носителя «Ангара».
Госконтракт на изготовление трех первых ракет «Ангара-А5» для космодрома Восточный был подписан между Роскосмосом и Центром имени Хруничева в конце 2015 года. Он предполагает разработку, изготовление и проведение летных испытаний носителей.
Первая «Ангара-А5» должна быть собрана до мая 2021 года, вторая – в 2024 году, третья – в 2025 году. Первый пуск тяжелого носителя с Восточного, согласно требованиям госконтракта, должен быть проведен с августа по декабрь 2021 года.
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