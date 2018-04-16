В Свободном автолюбитель врезался в дом, уезжая с места ДТП
Вечером 15 апреля в Свободном произошло столкновение двух легковушек. Один из водителей при этом попытался покинуть место ДТП, но врезался в дом, пишет Gzt-sv.ru.
Авария произошла на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кручинина. Машины, не поделившие дорогу, – Toyota Mark II и Mitsubishi. После столкновения водитель «тойоты» останавливаться не стал, выехал на перекресток Кручинина – переулок Зеленый, не справился с управлением и врезался в жилой дом.
В тот момент пешеходов на тротуаре не было. Пострадал сам водитель Toyota. В салоне авто он находился один. По неофициальный информации, мужчина был нетрезв.
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