В Свободном автолюбитель врезался в дом, уезжая с места ДТП

Фото: gzt-sv.ru

Авария произошла на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кручинина. Машины, не поделившие дорогу, – Toyota Mark II и Mitsubishi. После столкновения водитель «тойоты» останавливаться не стал, выехал на перекресток Кручинина – переулок Зеленый, не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В тот момент пешеходов на тротуаре не было. Пострадал сам водитель Toyota. В салоне авто он находился один. По неофициальный информации, мужчина был нетрезв.