В Белогорском районе в результате жесткого ДТП погиб человек

В воскресенье, 15 апреля, в Белогорском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. По дороге к поселку Серышево легковой автомобиль съехал с проезжей части и разбился о дерево.

Как сообщили в амурском управлении Госавтоинспекции, авария случилась в 16:40. В результате ДТП один человек погиб, другой получил травмы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

На фотоснимках с места происшествия видно, что при ударе автомобиль получил серьезные повреждения. Также видно, что в момент съемки работали сотрудники МЧС, им пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить пострадавшего и погибшего.