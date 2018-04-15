Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость
сегодня, 21:17 0

В Белогорском районе в результате жесткого ДТП погиб человек

В Белогорском районе в результате жесткого ДТП погиб человек

В воскресенье, 15 апреля, в Белогорском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. По дороге к поселку Серышево легковой автомобиль съехал с проезжей части и разбился о дерево.

Как сообщили в амурском управлении Госавтоинспекции, авария случилась в 16:40. В результате ДТП один человек погиб, другой получил травмы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

На фотоснимках с места происшествия видно, что при ударе автомобиль получил серьезные повреждения. Также видно, что в момент съемки работали сотрудники МЧС, им пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить пострадавшего и погибшего.

Просмотров всего: 156

#ДТП

распечатать


Происшествия 2

В Приамурье мужчина скончался после ДТП
Происшествия 1

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Приамурье

Происшествия 8

В Благовещенске столкнулись иномарка и пожарная машина, ехавшая с сиренами
Происшествия 3

В Благовещенске велосипедист столкнулся с легковушкой и порвал штаны
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь