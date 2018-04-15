Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:08 2

Отношения между РФ и США повлияли на маршруты American Airlines над Россией

Отношения между РФ и США повлияли на маршруты American Airlines над Россией
Фото: news.ru

Об изменениях в авиамаршрутах компании American Airlines над территорией РФ сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренний меморандум перевозчика. Причина – в нарастающей геополитической напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Американская авиакомпания American Airlines изменила маршруты трёх рейсов, которые обычно проходят над территорией России. Такие меры представители перевозчика объяснили «нарастающей геополитической напряжённостью».

Согласно официальному заявлению компании, American Airlines «регулярно следит за глобальными геополитическими вопросами, и вносит изменения в маршруты полётов в случае необходимости». Кроме того, представители оператора отметили, что сотрудничают с «правительством США, для того чтобы разрешать любые вопросы».

Как уточняет CNBC, изменения коснутся трех рейсов, направляющихся из США в Китай. Введение этих мер может повлечь задержки из-за ограниченного времени, которое самолет может провести без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала American Airlines.

В компании уверяют, что решение не является долгосрочным, и в American Airlines делают «всё возможное, для того чтобы свести к минимуму ущерб» для клиентов и сотрудников компании.

Срок соглашения РФ и США по взаимному использованию воздушных пространств заканчивается на следующей неделе. При этом и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся в стадии нарастающей напряженности после ракетного удара США и союзников по Сирии в ночь на 14 апреля, пишет Федеральное агентство новостей.

Просмотров всего: 99

#Китай #политика #США #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Благовещенцы «украсили» мусором машину у контейнерной площадки
Происшествия

Авиадебошир в самолете компании Air China взял в заложники стюарда
Общество

Автопробег Москва – Владивосток – Токио заедет на космодром Восточный
Общество 12

Для автотуристов из Хэйхэ в России создадут спецмаршруты
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    19 минут назад

    Сами гадят, а потом вынуждены иметь геморрой.

    Вопрос: зачем гадите, отчего самим же хуже?

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    8 минут назад

    Mainer

    Сами гадят, а потом вынуждены иметь геморрой. Вопрос: зачем гадите, отчего самим же хуже?



    Так Россия, как и любая другая страна, денежку от перевозчика получает после пролета любого пассажирского самолета над своей территорией. Так что вы сами себе получается тоже гадите, раз из-за ваших имперских замашек денег в бюджете меньше становится.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь