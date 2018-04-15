Отношения между РФ и США повлияли на маршруты American Airlines над Россией

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Об изменениях в авиамаршрутах компании American Airlines над территорией РФ сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренний меморандум перевозчика. Причина – в нарастающей геополитической напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Американская авиакомпания American Airlines изменила маршруты трёх рейсов, которые обычно проходят над территорией России. Такие меры представители перевозчика объяснили «нарастающей геополитической напряжённостью».

Согласно официальному заявлению компании, American Airlines «регулярно следит за глобальными геополитическими вопросами, и вносит изменения в маршруты полётов в случае необходимости». Кроме того, представители оператора отметили, что сотрудничают с «правительством США, для того чтобы разрешать любые вопросы».

Как уточняет CNBC, изменения коснутся трех рейсов, направляющихся из США в Китай. Введение этих мер может повлечь задержки из-за ограниченного времени, которое самолет может провести без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала American Airlines.

В компании уверяют, что решение не является долгосрочным, и в American Airlines делают «всё возможное, для того чтобы свести к минимуму ущерб» для клиентов и сотрудников компании.

Срок соглашения РФ и США по взаимному использованию воздушных пространств заканчивается на следующей неделе. При этом и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся в стадии нарастающей напряженности после ракетного удара США и союзников по Сирии в ночь на 14 апреля, пишет Федеральное агентство новостей.