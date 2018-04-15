В Благовещенске провели сеанс хулиганского рисования

Творческая молодежь Благовещенска в воскресенье, 15 апреля, собралась в подвале краеведческого музея. Участники сеанса совместного творчества принесли с собой краски и кисти, чтобы порисовать на свободную тему.

Среди участников акции было около 10 человек – как профессиональные художники, так и студенты творческих специальностей. Молодые авторы принесли с собой листы формата А3, кисти и краски, чтобы порисовать на свободную тему.

Художник-маоист Александр Станковский посвятил свою работу философу и общественному деятелю Карлу Марксу. Михаил Шмаков со спутницей изобразили теорию разумизма, суть которой заключается в том, что в природе существует круговорот разума. Молодые художницы изобразили яркую фабрику звезд. А одну из самых необычных работ посвятили семье тараканов. Они выплачивают за ипотеку, и им не хватает на рафинад, тем не менее насекомые улыбаются, потому что они – герои рекламного ролика. Это аллегория на современную жизнь, потому что реклама показывает жизнь в положительном и даже слащавом свете.

Работы, написанные сегодня в «Подвале-04», не будут выставляться – это был сеанс совместного творчества. Художники отметили, что такие встречи помогают встречаться и общаться в неформальной и творческой атмосфере.

Сеанс хулиганского рисования «Черное дело» назвали «Рисовальный максимум». Это один из проектов культурного центра. Он стартовал летом прошлого года. Суть проекта проста – прямо здесь и сейчас рисуют не только профессиональные художники, но и все желающие. Дыша одним воздухом с творческими людьми, можно напитаться полезными флюидами и нарисовать что-нибудь стоящее.

«Полная свобода темы, стиля, манеры рисования, никакого обучения, лишь ваше воображение. Мы группируемся по несколько человек и на одном листе делаем совместную работу», – рассказал куратор Михаил Шмаков.