В областном центре Приамурья загорелась подстанция

Обновлено: 21:04



В воскресенье, 15 апреля, в Благовещенске произошел пожар на подстанции, расположенной во дворе дома № 89 по улице Мухина. По информации очевидцев, здание горело открытым пламенем, в воздух поднимался черный дым.

В главном управлении МЧС России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что сигнал о происшествии приняли в 18:33. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет; причины пожара установят специалисты.

При тушении пришлось отключить электроэнергию. «По состоянию на 19:40 энергоснабжение восстановлено во всех домах, кроме следующих адресов: Пролетарская, 122; 134, 134/2; Мухина, 89; Свободная, 261. Ведутся работы по восстановлению», – сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска.