Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:05 2

В областном центре Приамурья загорелась подстанция

В областном центре Приамурья загорелась подстанция

Обновлено: 21:04

В воскресенье, 15 апреля, в Благовещенске произошел пожар на подстанции, расположенной во дворе дома № 89 по улице Мухина. По информации очевидцев, здание горело открытым пламенем, в воздух поднимался черный дым.

В главном управлении МЧС России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что сигнал о происшествии приняли в 18:33. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет; причины пожара установят специалисты.

При тушении пришлось отключить электроэнергию. «По состоянию на 19:40 энергоснабжение восстановлено во всех домах, кроме следующих адресов: Пролетарская, 122; 134, 134/2; Мухина, 89; Свободная, 261. Ведутся работы по восстановлению», – сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска.

Просмотров всего: 960

#пожары #происшествия #энергетика

распечатать


Происшествия 1

Благовещенцы «украсили» мусором машину у контейнерной площадки
Происшествия

Авиадебошир в самолете компании Air China взял в заложники стюарда
Происшествия 12

Пал за Зеей собрал благовещенцев на берегу
Происшествия 26

Благовещенцы возмущены травлей собак возле храма
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Уже восстановили, а вот ростелеком не работает

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Как можно горящую открытым пламенем подстанцию восстановить за пять сек? Скорее всего район переключили на аварийный источник)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь