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15апреля
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В Благовещенске выступила певица и автор песен Ирина Дубцова (фото, видео)

В Благовещенске выступила певица и автор песен Ирина Дубцова (фото, видео)

В областном центре Приамурья состоялся концерт Ирины Дубцовой – победительницы «Фабрики звезд» 2004 года, автора и исполнительницы песен, лауреата премии «Золотой граммофон». Выступление певицы собрало полный зал Общественно-культурного центра.

Концерт шел чуть больше полутора часов. Певица рассказала благовещенцам, что торопится добраться до станции Бурея, где у нее и музыкантов будет всего полторы-две минуты, чтобы успеть на поезд.

Ирина Дубцова исполнила свои хиты, главным из которых стала песня «О нем», а также «Люба-любовь», «Москва – Нева». Ирина сама пишет песни, в том числе для звезд российской эстрады. За время концерта артистка сменила два наряда – первую половину выступления Ирина была в черном бархатном платье, а потом переоделась в блестящий костюм. Восхищенный мужчина преподнес Ирине огромный букет роз. В зале были люди разных возрастов. Публика встретила артистку радостно, аплодировали и кричали. Ближе к середине концерта девушки из зала стали танцевать – сначала на местах, а потом решительно вышли к сцене.

«Не могу сказать, что являюсь ярой поклонницей Ирины Дубцовой и с нетерпением жду выхода нового клипа, но она мне нравится. Слежу за ее творчеством с "Фабрики звезд", болела за нее. Мне нравятся ее песни – нет такой ее композиции, о которой я бы могла сказать, что это "не очень", – поделилась после концерта жительница Благовещенска Екатерина. – Поэтому я шла на ее концерт с воодушевлением и нисколько не разочаровалась. Она исполнила все песни, которые я ждала: "Роман", "О нем", "Медали" – из первых песен, а также новые композиции. Я знала, что свои песни она пишет сама, но не знала, что она пишет и для других исполнителей. Оказалось, что песни Ирины Дубцовой поют Филипп Киркоров, Сергей Лазарев. А еще я заметила, что в некоторых песнях Ирины использовалась джазовая обработка. Меня это немного удивило. Певица рассказала, что ее отец был джазовым музыкантом. Она молодец – шутила, много разговаривала с залом. Открытая, естественная! Если бы она не торопилась на следующий концерт в другой город, то с удовольствием бы пообнималась с поклонниками».

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#концерты #культура

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Комментарии
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  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    1 час назад

    Что-то в жизни она намного аппетитней, чем по телеку показывают. Прям разнесло её.

  • SEM

    SEM
    1 час назад

    Концерт совершенно неполноценный , обрубленный , не длился он 1,5 часа , от силы 1,20, из которых было очень много текста. Спасибо ей , конечно, за пожелания , но такого короткого выступления давно не приходилось видеть . В Бурее , видимо, предстоит незапланированное , хорошо оплачиваемое выступление , иначе, зачем ехать туда на поезд ?

  • full

    full
    50 минут назад

    SEM

    Концерт совершенно неполноценный , обрубленный , не длился он 1,5 часа , от силы 1,20, из которых было очень много текста. Спасибо ей , конечно, за пожелания , но такого короткого выступления давно не приходилось видеть . В Бурее , видимо, предстоит незапланированное , хорошо оплачиваемое выступление , иначе, зачем ехать туда на поезд ?



    Скорее всего за это можете поблагодарить РЖД. Они настолько разнообразили возможности передвижения амурчан и их гостей, что удивляться нечему. Полагаю, что утром до 8 утра Дубцовой нужно быть в Хабаровске, а это можно сделать только на Нерюнгринском. Хотя хз...

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