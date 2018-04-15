Благовещенцы «украсили» мусором машину у контейнерной площадки

Фото: best.blg

Благовещенцы продолжают бороться с водителями, паркующими свои автомобили во дворах. На этот раз наказанию подвергся Nissan March, оставленный возле мусорных контейнеров. На крышу малолитражки кто-то поставил пакет с мусором, еще один пакет повесили на зеркало заднего вида.

Фотографию с места происшествия разместили в инстаграм-аккаунте best.blg. Возле какого дома произошло возмездие, не уточняется. Это не первый подобный случай в городе. Около месяца назад в одном из дворов засыпали мусором автомобиль, который загородил доступ к контейнерам для бытовых отходов. В другом дворе водителю иномарки пригрозили кирпичом, оставленным на капоте.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Елена Котейко