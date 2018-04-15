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15апреля
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сегодня, 17:29 0

Авиадебошир в самолете компании Air China взял в заложники стюарда

Авиадебошир в самолете компании Air China взял в заложники стюарда
Фото: ria.ru

Один из пассажиров, летевший в Пекин в самолете авиакомпании Air China, взял в заложники бортпроводника. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на авиационные власти Китая. Лайнеру в экстренном порядке пришлось сесть в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань.

Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань и должен был приземлиться в международном аэропорту Пекина. «Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме», – говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

Управление гражданской авиации Китая в опубликованном позднее заявлении уточнило, что один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, угрожая перьевой ручкой.

«Один пассажир рейса CA1350 Чанша — Пекин взял в заложники бортпроводника. Экипаж в соответствии с правилами принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Чжэнчжоу», – сообщило управление.

По данным ведомства, ситуация была урегулирована. Все пассажиры и члены экипажа покинули самолёт. Они находятся в безопасности. Подозреваемый отправлен в следственный изолятор.

Это не первый случай хулиганства и агрессивного поведения китайских пассажиров в самолетах. В январе 2015 года 25 пассажиров рейса MU2036 авиакомпании China Eastern Airlines были задержаны сотрудниками полиции в городе Куньмин из-за того, что они открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса.

В декабре 2014 года самолет авиакомпании AirAsia, совершавший рейс в Нанкин, был вынужден вернуться в аэропорт Бангкока после того, как пара китайских туристов устроила скандал на борту. Женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина кричал, что взорвет самолет.

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#Китай #происшествия #транспорт

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