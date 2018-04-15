Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:12 12

Пал за Зеей собрал благовещенцев на берегу

Пал за Зеей собрал благовещенцев на берегу

В небо над Благовещенском поднялись огромные клубы дыма. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в главном управлении МЧС России по Амурской области, в Зазейском произошел пал.

На месте происшествия работают пять пожарных и две единицы техники.

Как рассказала очевидица происшествия, оказавшаяся в районе Амурской, 1, к реке специально приезжают горожане, чтобы посмотреть на дым или сфотографироваться. «Человек 20 стоят на берегу, смотрят на дым. Постоянно подъезжают машины, кто-то выходит, кто-то сидит в машине, словно смотрит фильм. Многие снимают фото, делают видео», – отмечает Екатерина.

Просмотров всего: 2148

#МЧС #пожары

распечатать


Происшествия 2

В областном центре Приамурья загорелась подстанция
Происшествия 6

Благовещенский пожарный спас котенка во время пала
Происшествия 1

27 палов потушили в Амурской области за сутки
Происшествия 3

В Приамурье за сутки пожарные потушили 12 палов травы
Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Худояма на много правее пала.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Всё сожгли.. гады..

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Я в своё время пока до дому из окрестностей Худино шёл 3х фазанов и более умудрялся подстрелить. Много сухой травы, всегда так было.

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    2 часа назад

    Зазейский в аду

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    ДПД потушит пал, а МЧС в кабинетах сидит, отчёты нужные и угодные для Москвы пишут.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ксаныч

    ДПД потушит пал, а МЧС в кабинетах сидит, отчёты нужные и угодные для Москвы пишут.



    Напиши про это вопиющее безобразие в Прокуратуру!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Страхи иногородних редакторов АмурИнфо.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Oldlord
    Ксаныч

    ДПД потушит пал, а МЧС в кабинетах сидит, отчёты нужные и угодные для Москвы пишут.



    Напиши про это вопиющее безобразие в Прокуратуру!


    А чего сам не напишешь?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    58 минут назад

    Вчера звонили на экстренный телефон, вызывали пожарный расчет на пал возле Усть-Ивановки и с. Ровное в районе обеда. Так в 19 ч. так никого и не было. И все как горело, так и продолжало гореть.

  • Соната

    Соната
    44 минуты назад

    пал -это местное равлечение

    судя по заголовку

  • karlik nos

    karlik nos
    42 минуты назад

    пал...пал сухостоя в вышину с метр выглядит мои дорогие зеваки таким образом ,что с расстояния 20 метров ваша кожа на лице пытается скукожиться как курица гриль на рождественский праздник в духовке ...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    25 минут назад

    На месте происшествия работают пять пожарных и две единицы техники.

    И это все силы ??? Даже представить трудно, как происходит локализация очага возгорания. Может губернатор свои примером (руководством) спас "клочек" земли амурской.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь