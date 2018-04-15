Пал за Зеей собрал благовещенцев на берегу

В небо над Благовещенском поднялись огромные клубы дыма. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в главном управлении МЧС России по Амурской области, в Зазейском произошел пал.

На месте происшествия работают пять пожарных и две единицы техники.

Как рассказала очевидица происшествия, оказавшаяся в районе Амурской, 1, к реке специально приезжают горожане, чтобы посмотреть на дым или сфотографироваться. «Человек 20 стоят на берегу, смотрят на дым. Постоянно подъезжают машины, кто-то выходит, кто-то сидит в машине, словно смотрит фильм. Многие снимают фото, делают видео», – отмечает Екатерина.