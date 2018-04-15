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15апреля
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сегодня, 16:30 0

Мастера и мастерята представили свои работы в Благовещенске

В благовещенском Доме ремесел работает необычная выставка-конкурс. В экспозиции представлены работы умельцев и рукодельниц всех возрастов – от 6 до 60 лет. Причем младшие мастера работали под руководством старших наставников.

Мастера декоративного и художественного творчества выступили в качестве наставников для детей. На выставке представлены работы взрослых и детей в техниках бисероплетения, вязания, валяния, гончарного творчества, народной куклы, изобразительного искусства и декоративного творчества. Всего на выставке-конкурсе представлены 278 работ, выполненных 76 мастерами.

Самая юная участница конкурса – шестилетняя Аня Духнова – впервые экспонирует свои работы, выполненные под руководством народного мастера Амурской области Натальи Белоноженко. Одна из любимых тем творчества Натальи Александровны – котики – полюбилась и ее ученице. Две текстильные кошки, выполненные обеими мастерицами, заняли место в выставочной витрине Дома ремесел.

В воскресенье, 15 апреля, состоялось награждение участников. Дипломы получили дети, занимавшиеся рукоделием под руководством наставников. Как отметили организаторы, детские работы выполнены на высоком профессиональном уровне. Получились целые коллекции: детям удалось повторить почерк преподавателя и перенять мастерство у наставников.

«Конкурс "Мастера и мастерята" проводится во второй раз. Цель его – представить работы педагогов и их учеников. Очень интересно посмотреть почерк мастера и его учеников. Человек, который рисует, необязательно будет учить детей рисовать. Он может научить их и другой технике. Сейчас очень модно гончарное творчество. Все хотят делать что-то своими руками, делать предметы, которые пригодятся в быту», – говорит Наталья Белоноженко.

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#криминал

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