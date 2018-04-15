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15апреля
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сегодня, 16:13 6

Благовещенский пожарный спас котенка во время пала

Благовещенский пожарный спас котенка во время пала
Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Когда пожарные специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска тушили пал в поселке Садовом, местные жители обратились к ним с просьбой о помощи. Люди попросили снять с дерева напуганного котенка.

Один из огнеборцев, младший сержант внутренней службы мастер-пожарный Максим Герасименко, не смог остаться равнодушным, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. После того как пал потушили, началась операция по спасению четвероногого.

Пожарному потребовалось несколько минут, чтобы оказаться на вершине дерева, куда от страха залез котенок. Максим снял испуганное животное и спустил на землю.

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#животные #МЧС

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Комментарии
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  • leonix

    leonix
    2 часа назад

    - одна жизнь у котёнка, + одна жизнь спасателю)

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Молодец!

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Ну вот обломили меня на самом интересном месте. Я то думал пожарный во время пала

    Бросился в огонь и спас котенка из пожара, а тут вон оно чё.

    После того как пал потушили, началась операция по спасению четвероногого.

    Пожарному потребовалось несколько минут, чтобы оказаться на вершине дерева, куда от страха залез котенок. Максим снял испуганное животное и спустил на землю.

  • Агнета

    Агнета
    55 минут назад

    Мимими :)

    Котеич такой напряженный висит на руках. Испугался.

  • paravis

    paravis
    29 минут назад

    Палкой сбить кота, ничего ему не будет.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    18 минут назад

    Пись, пись, спас котейку.

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