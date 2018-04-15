Благовещенский пожарный спас котенка во время пала

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Когда пожарные специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска тушили пал в поселке Садовом, местные жители обратились к ним с просьбой о помощи. Люди попросили снять с дерева напуганного котенка.

Один из огнеборцев, младший сержант внутренней службы мастер-пожарный Максим Герасименко, не смог остаться равнодушным, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. После того как пал потушили, началась операция по спасению четвероногого.

Пожарному потребовалось несколько минут, чтобы оказаться на вершине дерева, куда от страха залез котенок. Максим снял испуганное животное и спустил на землю.