18-летняя модель из Якутии вошла в тройку победительниц «Мисс Россия–2018»

Фото: miss_russia_org

Дальневосточница стала второй вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс Россия–2018». Наталья Строева из Якутии вошла в тройку красивейших девушек страны.

Как сообщает «Российская газета», финал конкурса красоты прошел в Барвихе. Симпатии жюри и зрителей распределились следующим образом. Титул «Мисс Россия» 2018 года завоевала Юлия Полячихина из Чувашии.

Первой вице-мисс признана Виолетта Тюркина из Белгорода.

Второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. Наталье 18 лет. В 2017 году девушка завоевала титул «Мисс Республика Саха (Якутия)». Наташа не только работает моделью, но и преподает дефиле и фотопозирование, учится в медицинском институте, чтобы стать пластическом хирургом.

Обе вице-мисс получили гранты на обучение в любом вузе страны. Победительнице конкурса досталась корона из белого золота с бриллиантами и солидный денежный приз. В финал конкурса «Мисс Россия–2018» вышли 50 девушек.