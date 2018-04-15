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15апреля
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сегодня, 14:03 3

18-летняя модель из Якутии вошла в тройку победительниц «Мисс Россия–2018»

18-летняя модель из Якутии вошла в тройку победительниц «Мисс Россия–2018»
Фото: miss_russia_org

Дальневосточница стала второй вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс Россия–2018». Наталья Строева из Якутии вошла в тройку красивейших девушек страны.

Как сообщает «Российская газета», финал конкурса красоты прошел в Барвихе. Симпатии жюри и зрителей распределились следующим образом. Титул «Мисс Россия» 2018 года завоевала Юлия Полячихина из Чувашии.

Первой вице-мисс признана Виолетта Тюркина из Белгорода.

Второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. Наталье 18 лет. В 2017 году девушка завоевала титул «Мисс Республика Саха (Якутия)». Наташа не только работает моделью, но и преподает дефиле и фотопозирование, учится в медицинском институте, чтобы стать пластическом хирургом.

Обе вице-мисс получили гранты на обучение в любом вузе страны. Победительнице конкурса досталась корона из белого золота с бриллиантами и солидный денежный приз. В финал конкурса «Мисс Россия–2018» вышли 50 девушек.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    50 минут назад

    В Амурской области девушки красивее!

  • Премио

    Премио
    27 минут назад

    Страшненькие какие то че по удачней то не было? Якутка она же китайка она же корейка вообще фиг поймешь че это)

  • so8olevatan

    so8olevatan
    17 минут назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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