Благовещенцы возмущены травлей собак возле храма

Второй день в Благовещенске возле православного храма в переулке Релочный лежит мертвая собака. По словам местных жителей, собака погибла от отравления. Перед смертью животное долго агонизировало. Труп никто не убирает.

О проблеме в редакцию ИА «Амур.инфо» независимо друг от друга сообщили несколько горожан. «Прямо возле тротуара лежит мертвая собака. Достаточно внушительных размеров. Убрать некому. По телефону в МЧС сказали: "Спасибо, что сообщили. Мы разберемся". Однако собаку никто не убрал», – говорят благовещенцы. На фотоснимке очевидцы указали место, где лежит убитый пес.

Горожане возмущены, во-первых, жестокой расправой с собакой возле церкви, а во-вторых, тем, что труп не убрали.