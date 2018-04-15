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15апреля
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сегодня, 13:21 4

Благовещенцы возмущены травлей собак возле храма

Второй день в Благовещенске возле православного храма в переулке Релочный лежит мертвая собака. По словам местных жителей, собака погибла от отравления. Перед смертью животное долго агонизировало. Труп никто не убирает.

О проблеме в редакцию ИА «Амур.инфо» независимо друг от друга сообщили несколько горожан. «Прямо возле тротуара лежит мертвая собака. Достаточно внушительных размеров. Убрать некому. По телефону в МЧС сказали: "Спасибо, что сообщили. Мы разберемся". Однако собаку никто не убрал», – говорят благовещенцы. На фотоснимке очевидцы указали место, где лежит убитый пес.

Горожане возмущены, во-первых, жестокой расправой с собакой возле церкви, а во-вторых, тем, что труп не убрали.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    А при чём тут собака и церковь? Собака православной была?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    47 минут назад

    А при чем тут православие и наша церковь? Действительно

  • OT

    OT
    40 минут назад

    Верующие боятся собак и из -за них не могут в церковь пройти. Да и на предприятия часто не смеют пройти работники или мимо его прохожие. Прикармливают.

  • so8olevatan

    so8olevatan
    16 минут назад

    Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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