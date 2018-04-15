В Приамурье пришлось переделывать дорогу, отремонтированную в прошлом году

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В Амурской области идет ремонт автодороги между селами Серышево и Введеновкой. Рабочие ремонтируют участок с 4 по 25 километры. Эту часть дороги ремонтировали в прошлом году. Но подрядчик выявил дефекты.

Как сообщает региональное министерство транспорта и строительства, после проведенного в 2017 году ремонта специалисты ГКУ «Амурупрадор» у подрядчика выявили дефекты. О проблеме рассказал глава Озернинского сельсовета Александр Сергиенко. Это произошло в ходе рабочей поездки в Серышевский район губернатора Амурской области Александра Козлова. Глава сельсовета пожаловался на неудовлетворительное состояние участков дороги.

В состав комиссии по обследованию дороги вошли представители заказчика ГКУ «Амурупрадор», подрядчика по содержанию ООО «ДЭП № 192», заместитель главы администрации Серышевского района, глава Озернинского сельсовета и представитель подрядной организации по ремонту ООО «Гравийный карьер».

Комиссия провела выборочное обследование участков дороги «Серышево – Введеновка» от 4 до 25 километров. Специалисты нашли дефекты гравийного покрытия и водоотводных канав. В итоге подрядчику – ООО «Гравийный карьер» – выписали предписание: устранить замечания до 15 мая.