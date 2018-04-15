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15апреля
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В Приамурье пришлось переделывать дорогу, отремонтированную в прошлом году

В Приамурье пришлось переделывать дорогу, отремонтированную в прошлом году
Фото: mintransstroyamur

В Амурской области идет ремонт автодороги между селами Серышево и Введеновкой. Рабочие ремонтируют участок с 4 по 25 километры. Эту часть дороги ремонтировали в прошлом году. Но подрядчик выявил дефекты.

Как сообщает региональное министерство транспорта и строительства, после проведенного в 2017 году ремонта специалисты ГКУ «Амурупрадор» у подрядчика выявили дефекты. О проблеме рассказал глава Озернинского сельсовета Александр Сергиенко. Это произошло в ходе рабочей поездки в Серышевский район губернатора Амурской области Александра Козлова. Глава сельсовета пожаловался на неудовлетворительное состояние участков дороги.

В состав комиссии по обследованию дороги вошли представители заказчика ГКУ «Амурупрадор», подрядчика по содержанию ООО «ДЭП № 192», заместитель главы администрации Серышевского района, глава Озернинского сельсовета и представитель подрядной организации по ремонту ООО «Гравийный карьер».

Комиссия провела выборочное обследование участков дороги «Серышево – Введеновка» от 4 до 25 километров. Специалисты нашли дефекты гравийного покрытия и водоотводных канав. В итоге подрядчику – ООО «Гравийный карьер» – выписали предписание: устранить замечания до 15 мая.

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#строительство

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Комментарии
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  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    АИ! Что вы о районах пишите! Проведите журналистское расследование: год назад сдали участок между Зейской и Ленина по ул. Чайковского! Сейчас там провалы, по которым опасно ездить, не сегодня, так завтра - кто-нибудь провалится на авто. Вопрос: з-а что Упрадор или мэрия заплатили этим горе-дорожникам???? Волт пусть теперь за свой счет восстанавливают! Скоты, блин, это ж точно украли бабла, и чего-то недовложили из материалов. Или прокуратура и СК за "навальнятами" и 5 колонной только гоняться будут???

  • so8olevatan

    so8olevatan
    18 минут назад

    Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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