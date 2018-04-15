Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 7

В Благовещенске определили новую рок-звезду

В Благовещенске определили новую рок-звезду

В Общественно-культурном центре Благовещенска состоялся финальный концерт музыкального реалити-шоу New Rock Star. Среди 10 конкурсантов определили победителей.

Музыкальное реалити-шоу New Rock Star проводится в Благовещенске впервые, его организаторами являются ОКЦ и музыкально-творческая студия Art-major. На кастинг в январе заявилось около 30 вокалистов, из них 10 получили путевки в финал, еще пятерым опытным певцам – это Роман Райдер, Валентина Абрамова, Анастасия Михайлова и дуэт Дидюля, – предложили выступить вне конкурса на гала-концерте.

В десятку конкурсантов попали Алеся Никонова, Инесса Фролова, Анна Маликова, Маргарита Пецык, Мария Непомнящих, Александр Гейко, Александр Дьяченко, Илья Марченко, Роман Мельник и Семен Дубов. Для работы их распределили по пяти рок-группам - Vegas, PavLOVA, Honda Band, Suvorov и «Художник». Репетиции длились почти три месяца.

К финалу ребята должны были приготовить дуэтный и сольный номера из рок-репертуара. Их они выбирали сами, но некоторые участники сменили песни уже в ходе работы. Не обошлось и без горячих споров, так как нужно было работать в команде с предложенной группой. Насколько спелись ребята, зрители увидели в финале.

Результат судили музыканты, ведущие и общественники Благовещенска: Александр Худеев, Андрей Есипенко, Владас Дедонис, Марта, Евгения Манакова и Светлана Галиева.

Концерт длился больше двух часов. В результате третье место получила Инесса Фролова, второе место присудили Семену Дубову, он же получил Приз зрительских симпатий. А победительницей фестиваля-конкурса New Rock Star стала Мария Непомнящих. За победу призеры получили по 7, 12 и 20 тысяч рублей соответственно.

Номинации «Мистер рокер» взял Александр Дьяченко, «Мисс леди-рок» – Инесса Фролова. За «Лучшее шоу» была отмечена Мария Непомнящих. В номинации «Спорт-рок» победили Анна Маликова, Маргарита Пецык, Алеся Никонова и Илья Марченко. За оригинальную подачу был отмечен Роман Мельник.

Подробно о том, как готовились музыканты, какие сценические образы представили и о самом концерте написала Наталья Наделяева в авторской рубрике «Культпросвет». Там же опубликован фоторепортаж из ОКЦ.

Просмотров всего: 634

#конкурсы #концерты #культура

распечатать

Фотогалерея
+4

Общество 3

18-летняя модель из Якутии вошла в тройку победительниц «Мисс Россия–2018»
Культура

Амурская филармония отметила концертом свое 57-летие
Общество 1

В Благовещенске желающие горожане написали Тотальный диктант
Общество

Курсанты ДВОКУ – лучшие снайперы Восточного военного округа
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • full

    full
    3 часа назад

    Какафония какая то... Это я про песенку, которую здесь разместили.

  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Конечно всё это хорошо, что есть какое то движение. И замечательно что поют свои песни! (я надеюсь), но это не рок. Это похороны рока!

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Бриз

    Конечно всё это хорошо, что есть какое то движение. И замечательно что поют свои песни! (я надеюсь), но это не рок. Это похороны рока!



    Рок, не рок... хрен на них. Главно в АО родилась НОВАЯ ЗВЕЗДА! Ян Гиллан с Робертом Плантом в слезах уходят на пенсию.

    ПыСы. Забыл добавить, а кто в АО "старые ЗВЕЗДЫ"?

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    123.rewq

    Бриз

    Конечно всё это хорошо, что есть какое то движение. И замечательно что поют свои песни! (я надеюсь), но это не рок. Это похороны рока!



    Рок, не рок... хрен на них. Главно в АО родилась НОВАЯ ЗВЕЗДА! Ян Гиллан с Робертом Плантом в слезах уходят на пенсию.

    ПыСы. Забыл добавить, а кто в АО "старые ЗВЕЗДЫ"?



    Да уж... Про звЁзду, я вообще молчу!

  • гусеница

    гусеница
    30 минут назад

    full

    Какафония какая то... Это я про песенку, которую здесь разместили.



    Такое ощущение, что музыканты сами по себе и певица сама по себе.....

    Классно, что проводят такие мероприятия .

    С уважением

  • so8olevatan

    so8olevatan
    17 минут назад

    Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://tr.im/22QDY

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь