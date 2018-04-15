В Благовещенске определили новую рок-звезду

В Общественно-культурном центре Благовещенска состоялся финальный концерт музыкального реалити-шоу New Rock Star. Среди 10 конкурсантов определили победителей.

Музыкальное реалити-шоу New Rock Star проводится в Благовещенске впервые, его организаторами являются ОКЦ и музыкально-творческая студия Art-major. На кастинг в январе заявилось около 30 вокалистов, из них 10 получили путевки в финал, еще пятерым опытным певцам – это Роман Райдер, Валентина Абрамова, Анастасия Михайлова и дуэт Дидюля, – предложили выступить вне конкурса на гала-концерте.

В десятку конкурсантов попали Алеся Никонова, Инесса Фролова, Анна Маликова, Маргарита Пецык, Мария Непомнящих, Александр Гейко, Александр Дьяченко, Илья Марченко, Роман Мельник и Семен Дубов. Для работы их распределили по пяти рок-группам - Vegas, PavLOVA, Honda Band, Suvorov и «Художник». Репетиции длились почти три месяца.

К финалу ребята должны были приготовить дуэтный и сольный номера из рок-репертуара. Их они выбирали сами, но некоторые участники сменили песни уже в ходе работы. Не обошлось и без горячих споров, так как нужно было работать в команде с предложенной группой. Насколько спелись ребята, зрители увидели в финале.

Результат судили музыканты, ведущие и общественники Благовещенска: Александр Худеев, Андрей Есипенко, Владас Дедонис, Марта, Евгения Манакова и Светлана Галиева.

Концерт длился больше двух часов. В результате третье место получила Инесса Фролова, второе место присудили Семену Дубову, он же получил Приз зрительских симпатий. А победительницей фестиваля-конкурса New Rock Star стала Мария Непомнящих. За победу призеры получили по 7, 12 и 20 тысяч рублей соответственно.

Номинации «Мистер рокер» взял Александр Дьяченко, «Мисс леди-рок» – Инесса Фролова. За «Лучшее шоу» была отмечена Мария Непомнящих. В номинации «Спорт-рок» победили Анна Маликова, Маргарита Пецык, Алеся Никонова и Илья Марченко. За оригинальную подачу был отмечен Роман Мельник.

Подробно о том, как готовились музыканты, какие сценические образы представили и о самом концерте написала Наталья Наделяева в авторской рубрике «Культпросвет». Там же опубликован фоторепортаж из ОКЦ.