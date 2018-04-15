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15апреля
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сегодня, 10:58 3

Вице-спикер Госдумы посоветовал россиянам пить боярышник вместо американских лекарств

Вице-спикер Госдумы посоветовал россиянам пить боярышник вместо американских лекарств
Фото: www.vesti.ru

Зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо западных лекарств принимать кору дуба и заваривать боярышник. Так он ответил на жалобы больного гипертонией политолога о том, что он вынужден пользоваться лекарствами, произведенными в странах «вероятного противника».

Как сообщает Newsru.com, Госдума обсуждала ответные санкции против США. В законопроекте упоминался, в том числе запрет на импорт ряда лекарств.

Дискуссия развернулась в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия–1». Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин рассказывал, что у него гипертония, с которой он справляется с помощью иностранных лекарств. «Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например, в Германии», – указал он. Надеждин добавил, что в советское время врачи прописывали ему для лечения отвар боярышника.

Толстой решил пошутить и предложил Надеждину вернуться к средствам народной медицины: «А вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте».

Пользователи соцсетей немедленно выразили негодование словами Толстого. Позже Толстой пожаловался на отсутствие чувства юмора у россиян: «Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись».

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции.

В Кремле на фоне бурного обсуждения заявили, что не знают о сути депутатских предложений, но верят в их полезность. Некоторые эксперты посчитали инициативу «логичным продолжением войны Кремля против собственного народа».

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#здоровье #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok

  • Touareg

    Touareg
    42 минуты назад

    Как всегда все эти ответные контрсанкции больше вредят своим же гражданам, а не тем государствам, против которых они направлены. Ох уж эти тупоголовые депутаты, которые действуют по принципу "на зло маме отморожу уши". Заставляют страдать своих же граждан, чтобы навредить какому-то там иностранному производителю, который без сбыта товара в Россию всё равно не обеднеет, зато россиянам придётся покупать некачественное говно по заоблачной цене от отечественных производителей.

    "Купи говно и поддержи Россию.

    Купи говно, ведь ты же патриот.

    Купи говно и поступи красиво.

    Купи говно - толкни страну вперёд."

    https://youtu.be/-e00TPb9HmI?t=4

  • so8olevatan

    so8olevatan
    17 минут назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллерги, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY

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