Вице-спикер Госдумы посоветовал россиянам пить боярышник вместо американских лекарств

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Зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо западных лекарств принимать кору дуба и заваривать боярышник. Так он ответил на жалобы больного гипертонией политолога о том, что он вынужден пользоваться лекарствами, произведенными в странах «вероятного противника».

Как сообщает Newsru.com, Госдума обсуждала ответные санкции против США. В законопроекте упоминался, в том числе запрет на импорт ряда лекарств.

Дискуссия развернулась в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия–1». Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин рассказывал, что у него гипертония, с которой он справляется с помощью иностранных лекарств. «Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например, в Германии», – указал он. Надеждин добавил, что в советское время врачи прописывали ему для лечения отвар боярышника.

Толстой решил пошутить и предложил Надеждину вернуться к средствам народной медицины: «А вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте».

Пользователи соцсетей немедленно выразили негодование словами Толстого. Позже Толстой пожаловался на отсутствие чувства юмора у россиян: «Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись».

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции.

В Кремле на фоне бурного обсуждения заявили, что не знают о сути депутатских предложений, но верят в их полезность. Некоторые эксперты посчитали инициативу «логичным продолжением войны Кремля против собственного народа».