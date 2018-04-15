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15апреля
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сегодня, 10:44 7

Александр Козлов порассуждал о критиках и рассказал о любимых местах в Приамурье

Александр Козлов порассуждал о критиках и рассказал о любимых местах в Приамурье

На канале GubernatorLive опубликован новый выпуск. Он посвящен встрече благовещенцев с известным блогером Ильей Варламовым, беседе главы региона с менеджером Максимом Батыревым, а также конкурсу робототехники среди школьников «Робосумо».

Кроме того, в блиц-интервью Александр Козлов поделился любимой цитатой из книг, рассказал, кем мечтал стать в детстве и сообщил, что не знает никого из блогеров. «Лично никого не знаю, а личное знакомство многое открывает в человеке», – объяснил глава региона. А также Александр Козлов рассказал, в какие игры играл в детстве – лото, «Монополию» и шахматы.

Автор книги-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев рассказал Александру Козлову о том, что из глав российских регионов с ним согласился встретиться только амурский губернатор. «Не вижу в этом проблемы», – ответил Александр Козлов на вопрос Батырева о том, почему он согласился на встречу.

На вопрос «Роботы победят человечество?» глава области ответил так: «Думаю, если человечество помогать им не будет, то вряд ли у них это получится». В Амурском государственном университете состоялись межрегиональные соревнования по робототехнике «Робосумо». В них приняли участие 34 команды. Мальчишки увлеченно рассказывали о конструктивных особенностях роботов-сумоистов, собранных своими руками. Задача каждого из роботов – вытолкнуть оппонента за пределы татами.

Говоря о своем любимом месте в области, губернатор Приамурья сказал, что ему нравится гулять по улицам Благовещенска и он часто спорит с мэром города о том, где должны быть тротуары. «Прогулка по городу – это диалог с городом, – сказал блогер Илья Варламов на встрече с благовещенцами. – Смотришь на фасады зданий – они с тобой взаимодействуют». «С точки зрения урбанистики, город удобный до Калининского железнодорожного переезда, – считает губернатор. – К сожалению, длительный проект виадука не решен, а микрорайон и 800-й квартал построены хаотично и не позволяют много сделать». По мнению губернатора, проблема тех, кто критикует городское благоустройство, заключается в том, что они не видят нормативной базы, в рамках которой работает муниципалитет.

Рассуждая о том, должны ли блогеры критиковать власть, Александр Козлов ответил: «Если это критика с пониманием дела, то почему бы и нет? А если еще и будут предложения, то критике вообще цены не будет».

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#областная власть #СМИ

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад



    Я себя считаю губернатором,



    Это уже перебор. Оттого, что таких в АО мнений как у КАА , с учётом мухляжа от угодливого коляна, всего то около 15%

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    3 часа назад

    Говоря о своем любимом месте в области, губернатор Приамурья сказал, что ему нравится гулять по улицам Благовещенска и он часто спорит с мэром города о том, где должны быть тротуары. - Это пять!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    full

    Говоря о своем любимом месте в области, губернатор Приамурья сказал, что ему нравится гулять по улицам Благовещенска и он часто спорит с мэром города о том, где должны быть тротуары. - Это пять!



    Рассказ о застройке города и упоминание о Красных линиях никак не вяжутся с тем, что он гуляет по улицам Благовещенска.

    Иначе бы не морозил фигню по соблюдение тех самых красных линий, нормативов стоянок и прочих премудростей.

    В городе с этими вопросами полный хаос.

    ***

    Накидали в ролик ни о чём красивых и никчёмных фраз из уст губернатора.

    Впечатление как о лоскутном одеяле из кусков полуспревших лоскутов мешковины.

    ***

    Козлову возможно даже угодили авторы.

    Остальным это извращение навряд ли понравится. Сильно тухло пахнет.

  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    герой школьных мемов

  • троль здесь

    троль здесь
    43 минуты назад



    Говоря о своем любимом месте в области, губернатор Приамурья сказал, что ему нравится гулять по улицам Благовещенска и он часто спорит с мэром города о том, где должны быть тротуары.



    тротуары должны быть везде

    Благовещенск это всё таки город, столица области, лицо России

    а то идёшь по городу, квартал есть тротуар нормальный, на следующий квартал заходишь, нету тротуара, пыль, грязь, лужи, дальше проходишь снова есть тротуар, дальше опять нету

  • so8olevatan

    so8olevatan
    16 минут назад

    Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY

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