Александр Козлов порассуждал о критиках и рассказал о любимых местах в Приамурье

Кроме того, в блиц-интервью Александр Козлов поделился любимой цитатой из книг, рассказал, кем мечтал стать в детстве и сообщил, что не знает никого из блогеров. «Лично никого не знаю, а личное знакомство многое открывает в человеке», – объяснил глава региона. А также Александр Козлов рассказал, в какие игры играл в детстве – лото, «Монополию» и шахматы.

Автор книги-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев рассказал Александру Козлову о том, что из глав российских регионов с ним согласился встретиться только амурский губернатор. «Не вижу в этом проблемы», – ответил Александр Козлов на вопрос Батырева о том, почему он согласился на встречу.

На вопрос «Роботы победят человечество?» глава области ответил так: «Думаю, если человечество помогать им не будет, то вряд ли у них это получится». В Амурском государственном университете состоялись межрегиональные соревнования по робототехнике «Робосумо». В них приняли участие 34 команды. Мальчишки увлеченно рассказывали о конструктивных особенностях роботов-сумоистов, собранных своими руками. Задача каждого из роботов – вытолкнуть оппонента за пределы татами.

Говоря о своем любимом месте в области, губернатор Приамурья сказал, что ему нравится гулять по улицам Благовещенска и он часто спорит с мэром города о том, где должны быть тротуары. «Прогулка по городу – это диалог с городом, – сказал блогер Илья Варламов на встрече с благовещенцами. – Смотришь на фасады зданий – они с тобой взаимодействуют». «С точки зрения урбанистики, город удобный до Калининского железнодорожного переезда, – считает губернатор. – К сожалению, длительный проект виадука не решен, а микрорайон и 800-й квартал построены хаотично и не позволяют много сделать». По мнению губернатора, проблема тех, кто критикует городское благоустройство, заключается в том, что они не видят нормативной базы, в рамках которой работает муниципалитет.

Рассуждая о том, должны ли блогеры критиковать власть, Александр Козлов ответил: «Если это критика с пониманием дела, то почему бы и нет? А если еще и будут предложения, то критике вообще цены не будет».