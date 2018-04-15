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15апреля
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27 палов потушили в Амурской области за сутки

27 палов потушили в Амурской области за сутки
Фото: 38.mchs.gov.ru

В Приамурье за минувшие сутки 163 пожарных боролись с возгораниями сухой растительности в 14 районах. Высокий, четвертый класс пожарной опасности установлен в пяти районах области.

Палы потушили в Благовещенском, Ивановском, Белогорском, Архаринском, Тамбовском, Сковородинском, Завитинском, Магдагачинском, Свободненском, Константиновском и Мазановском районах, а также в Белогорске, Благовещенске и Свободном. В тушении были задействованы 42 единицы техники.

14 апреля сотрудники органов надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составили 12 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности; проведено 18 профилактических рейдов. Основные нарушения – сжигание мусора на приусадебном участке и около территории домовладения, не очищенная от сухой растительности территория.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на территории области четвертый класс пожарной опасности на 14 апреля установлен на территории пяти районов: Благовещенского, Белогорского, Свободненского, Ромненского и Серышевского. В девяти районах – Архаринском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Октябрьском, Магдагачинском, Михайловском, Мазановском и Шимановском – действует третий класс пожарной опасности. Второй класс пожарной опасности – в Ивановском, Константиновском, Сковородинском, Селемджинском, Тамбовском и Тындинском районах.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    5 часов назад

    20 районов горит. Скоро ждем сводку об ущербе от пожаров. Умные люди посчитают потери в лесном хозяйстве за три года. А простым люди только и остается удивляться, как так случилось, что сначала все готовы к противопожарному периоду, а на самом деле туфта полная. А вывод один, халатность и разгильдяйство. Осенью опять тоже самое будет.

  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok

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