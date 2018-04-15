27 палов потушили в Амурской области за сутки

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В Приамурье за минувшие сутки 163 пожарных боролись с возгораниями сухой растительности в 14 районах. Высокий, четвертый класс пожарной опасности установлен в пяти районах области.

Палы потушили в Благовещенском, Ивановском, Белогорском, Архаринском, Тамбовском, Сковородинском, Завитинском, Магдагачинском, Свободненском, Константиновском и Мазановском районах, а также в Белогорске, Благовещенске и Свободном. В тушении были задействованы 42 единицы техники.

14 апреля сотрудники органов надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составили 12 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности; проведено 18 профилактических рейдов. Основные нарушения – сжигание мусора на приусадебном участке и около территории домовладения, не очищенная от сухой растительности территория.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на территории области четвертый класс пожарной опасности на 14 апреля установлен на территории пяти районов: Благовещенского, Белогорского, Свободненского, Ромненского и Серышевского. В девяти районах – Архаринском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Октябрьском, Магдагачинском, Михайловском, Мазановском и Шимановском – действует третий класс пожарной опасности. Второй класс пожарной опасности – в Ивановском, Константиновском, Сковородинском, Селемджинском, Тамбовском и Тындинском районах.