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15апреля
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сегодня, 09:39 8

Сбор средств на лечение маленького амурчанина Ромы Петрухина закрыт

Сбор средств на лечение маленького амурчанина Ромы Петрухина закрыт

В Амурской области завершился сбор средств, предназначенных на лечение шестилетнего Ромы Петрухина. Благотворители собрали нужную сумму на операцию и реабилитацию ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия второго типа».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», лечение Ромы пройдет в Пекине. Мальчику сделают повторную операцию по подсадке стволовых клеток. Первую операцию провели в 2016 году; после нее ребенку стало лучше. Без лечения у Ромы постепенно ослабевают мышцы, деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью.

«Дорогие наши друзья, гости и участники нашей группы, наши помощники, волшебники и просто добрые и отзывчивые сердечки! Наш сбор закрыт. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помогал, переживал, надеялся, верил и был с нами все это время. Собрана огромная сумма – 20 000 долларов», – говорится в сообщении мамы мальчика Оксаны Петрухиной. «В настоящее время мы едем поездом в Хабаровск, вечером на самолете вылетаем в Пекин», – рассказала Ромина мама.

На лечение Ромы Петрухина собирали деньги всем миром. Проводились благотворительные аукционы и концерты, а благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, перечислил на лечение ребенка 500 000 рублей. Благодаря помощи неравнодушных людей маленький амурчанин попадет на лечение.

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#дети #здоровье

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Well you give

    Well you give
    5 часов назад

    Зачем нам такая страховая медицина, если деньги на операции всем миром собирают?

  • Агнета

    Агнета
    4 часа назад

    Здоровья Роме, пусть поправляется. И маме удачи!

  • Айболит

    Айболит
    4 часа назад

    Страховая медицина это ещё один способ отъема денег у больных и врачей. С нынешним новым страховым руководством аппетит их выросли в разы, вернулся колесовский ставленник, растащат последние крохи.

  • Well you give

    Well you give
    3 часа назад

    Агнета

    Здоровья Роме, пусть поправляется. И маме удачи!



    Конечно же здоровья, это самое главное! Дай Бог!

  • Well you give

    Well you give
    3 часа назад

    Айболит

    Страховая медицина это ещё один способ отъема денег у больных и врачей. С нынешним новым страховым руководством аппетит их выросли в разы, вернулся колесовский ставленник, растащат последние крохи.



    Полисы опять гасят без ведома пациентов, красавцы. Ничего не боятся!

  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

  • Володя.А

    Володя.А
    1 час назад

    Поправляйся Рома! Всё у тебя будет хорошо!!!

  • so8olevatan

    so8olevatan
    16 минут назад

    Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвено вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://ня.su/ed9

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