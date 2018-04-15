Сбор средств на лечение маленького амурчанина Ромы Петрухина закрыт

В Амурской области завершился сбор средств, предназначенных на лечение шестилетнего Ромы Петрухина. Благотворители собрали нужную сумму на операцию и реабилитацию ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия второго типа».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», лечение Ромы пройдет в Пекине. Мальчику сделают повторную операцию по подсадке стволовых клеток. Первую операцию провели в 2016 году; после нее ребенку стало лучше. Без лечения у Ромы постепенно ослабевают мышцы, деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью.

«Дорогие наши друзья, гости и участники нашей группы, наши помощники, волшебники и просто добрые и отзывчивые сердечки! Наш сбор закрыт. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помогал, переживал, надеялся, верил и был с нами все это время. Собрана огромная сумма – 20 000 долларов», – говорится в сообщении мамы мальчика Оксаны Петрухиной. «В настоящее время мы едем поездом в Хабаровск, вечером на самолете вылетаем в Пекин», – рассказала Ромина мама.

На лечение Ромы Петрухина собирали деньги всем миром. Проводились благотворительные аукционы и концерты, а благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, перечислил на лечение ребенка 500 000 рублей. Благодаря помощи неравнодушных людей маленький амурчанин попадет на лечение.