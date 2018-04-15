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сегодня, 11:45 1

Четыре дня на благовещенские кладбища будут ходить автобусы

Четыре дня на благовещенские кладбища будут ходить автобусы
Фото: amur.info

17 апреля – Родительский день, когда принято посещать кладбища и поминать умерших близких. К местам захоронений – на 8-м и 17-м километрах – благовещенцы смогут доехать автобусами № 50 и 51. Автобус № 52 будет курсировать между кладбищами. Маршруты работают с 14 по 17 апреля.

Стоимость проезда составит 29 рублей. Автобусы будут отправляться от остановки «Магазин "Благовещенск"», сообщает городская пресс-служба.

Расписание автобусов

Маршрут

Пункт назначения

Где проходит маршрут

Место отправки

14.04, 15.04

16.04

17.04

№ 50

м-н «Благовещенск» – кладбище, 8-й км

им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 8-й км

М-н «Благовещенск»

08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40.

08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30

08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00

Кладбище, 8-й км

08:30; 08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10.

08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00

08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30

№ 51

м-н «Благовещенск» – кладбище, 17-й км

им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 17-й км

М-н «Благовещенск»

08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:05; 16:30

08:00; 08:50; 09:40; 10:30; 12:00; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20;

16:10

08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30;

16:45

Кладбище, 17-й км

08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:05; 15:25; 15:45; 16:05; 16:25; 16:45; 17:10.

08:50; 09:40; 10:30; 11:20; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20; 16:10;

17:00

08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15;

17:30

№ 52

«кладбище, 8-й км - кладбище, 17-й км

Новотроицкое ш., 8-й км – Новотр. ш., 17-й км

Кладбище, 8-й км

12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30

Кладбище, 17-й км

12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45

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#жизнь #память

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vannazearov

    vannazearov
    2 часа назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs

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