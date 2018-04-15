Четыре дня на благовещенские кладбища будут ходить автобусы

Фото: amur.info

17 апреля – Родительский день, когда принято посещать кладбища и поминать умерших близких. К местам захоронений – на 8-м и 17-м километрах – благовещенцы смогут доехать автобусами № 50 и 51. Автобус № 52 будет курсировать между кладбищами. Маршруты работают с 14 по 17 апреля.

Стоимость проезда составит 29 рублей. Автобусы будут отправляться от остановки «Магазин "Благовещенск"», сообщает городская пресс-служба. Расписание автобусов Маршрут Пункт назначения Где проходит маршрут Место отправки 14.04, 15.04 16.04 17.04 № 50 м-н «Благовещенск» – кладбище, 8-й км им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 8-й км М-н «Благовещенск» 08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40. 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30 08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00 Кладбище, 8-й км 08:30; 08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10. 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30 № 51 м-н «Благовещенск» – кладбище, 17-й км им. 50 лет Октября – Амурская – им. Калинина – Новотроиц. ш., 17-й км М-н «Благовещенск» 08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:05; 16:30 08:00; 08:50; 09:40; 10:30; 12:00; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20; 16:10 08:00; 08:15; 08:30; 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:15; 11:30; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45 Кладбище, 17-й км 08:45; 09:00; 09:15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:05; 15:25; 15:45; 16:05; 16:25; 16:45; 17:10. 08:50; 09:40; 10:30; 11:20; 12:50; 13:40; 14:30; 15:20; 16:10; 17:00 08:45; 09:00; 09;15; 09:30; 09:45; 10:00; 10:15; 10:30; 10:45; 11:00; 11:15; 11:30; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:45; 14:00; 14:15; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:00; 17:15; 17:30 № 52 «кладбище, 8-й км - кладбище, 17-й км Новотроицкое ш., 8-й км – Новотр. ш., 17-й км Кладбище, 8-й км 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30 Кладбище, 17-й км 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45

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#жизнь #память

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Нина Гвоздкова