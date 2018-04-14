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14 апреля 2018, 21:55 0

Амурская филармония отметила концертом свое 57-летие

Амурская филармония отметила концертом свое 57-летие

В субботу, 14 апреля, в Благовещенске состоялся первый концерт посвященный дню рождения Амурской областной филармонии. В 2018-м культурное учреждение празднует 57-летие.

На сцену, поздравить филармонию с праздником вышли коллективы, которые существуют благодаря этому учреждению. Это камерный хор «Возрождение», ансамбль народных инструментов «Карусель», шоу-балет «Максимум», «Амур-дуэт», цирк «Ап!», эстрадная студия «Феерия», театр танца «Дефи» и другие. Полуторачасовая программа состояла из 20 различных вокальных, инструментальных, хореографических, цирковых номеров. В нее вошли и несколько премьер.

Завершился концерт песней группы «Земляне» – «Трава у дома». Дело в том, что космическая тематика – неотъемлемая часть жизни филармонии. Именно 12 апреля 1961 года был дан самый первый концерт, считающийся днем рождения областной филармонии. И в этот же день первый в истории полет в космос совершил Юрий Гагарин. Когда амурские артисты выступали, об этом полете еще никому не было известно. Объявили позже – и тогда стало ясно что история филармонии навеки связана с космической темой.

За 57 лет в залах филармонии состоялось более 60 тысяч концертов, на которых побывало свыше 6 миллионов зрителей. Кстати, праздничный концерт повторится в воскресенье, 15 апреля, поскольку все желающие попасть в зал за один раз не смогли.

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