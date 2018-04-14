Днем до плюс 14 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 15 апреля

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В воскресенье, 14 апреля, в Амурской области будет ясно. Осадки не ожидаются. Сильного ветра также не ожидается: северный, северо-западный ветер подует со скоростью 1–6 метров в секунду.

Температура на юге Приамурья ночью составит от 0 до минус 5, днем 9–14 градусов выше нуля. По северу – в Тындинском, Зейском, Селемджинском районах – ночью будет около минус 10 градусов, днём – до плюс 5.

В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-7 метра в секунду. Температура: ночью – до минус 2, днем – до плюс 11–13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.