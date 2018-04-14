В Приамурье обеспокоены опасным сокращением численности косуль

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В Амурской области сократилась численность косуль. Это было установлено по итогам зимнего маршрутного учета, который проводился в январе-феврале 2018 года. В связи с этим специалисты предлагают в предстоящий охотничий сезон запретить отстрел этих животных.

Вопрос о косулях обсудили на заседании комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям Амурской области. В нее входят представители органов государственной власти, научных организаций и общественности рассмотрели вопрос о состоянии численности охотничьих ресурсов области и мерах по их сохранению.

Наибольшую тревогу у членов комиссии вызывает сокращение численности косули – фонового охотничьего вида. Одними из факторов, особенно повлиявших на состояние вида, являются браконьерство, незаконная торговля мясом и рост численности волка.

В этой связи управление по охране животного мира области вышло с предложением ввести запрет охоты на косулю в предстоящий сезон. Представители заповедников области привели свои аргументы в поддержку этой меры. Все члены комиссии единогласно согласились с такой необходимостью. Также комиссия считает необходимым выделение бюджетных средств на мероприятия по сокращению поголовья волков, сообщает областное охотуправление.