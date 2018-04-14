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14апреля
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сегодня, 20:18 3

В Приамурье обеспокоены опасным сокращением численности косуль

В Приамурье обеспокоены опасным сокращением численности косуль
Фото: beremytske.com.ua

В Амурской области сократилась численность косуль. Это было установлено по итогам зимнего маршрутного учета, который проводился в январе-феврале 2018 года. В связи с этим специалисты предлагают в предстоящий охотничий сезон запретить отстрел этих животных.

Вопрос о косулях обсудили на заседании комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям Амурской области. В нее входят представители органов государственной власти, научных организаций и общественности рассмотрели вопрос о состоянии численности охотничьих ресурсов области и мерах по их сохранению.

Наибольшую тревогу у членов комиссии вызывает сокращение численности косули – фонового охотничьего вида. Одними из факторов, особенно повлиявших на состояние вида, являются браконьерство, незаконная торговля мясом и рост численности волка.

В этой связи управление по охране животного мира области вышло с предложением ввести запрет охоты на косулю в предстоящий сезон. Представители заповедников области привели свои аргументы в поддержку этой меры. Все члены комиссии единогласно согласились с такой необходимостью. Также комиссия считает необходимым выделение бюджетных средств на мероприятия по сокращению поголовья волков, сообщает областное охотуправление.

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#животные #природа

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • dalnevostok

    dalnevostok
    20 минут назад

    сейчас такой арсенал продается.. снайперские прицелы тепловизоры. у животных нет шансов. для будущих поколений косуля будет как для нас морская корова.

  • dalnevostok

    dalnevostok
    20 минут назад

    сейчас такой арсенал продается.. снайперские прицелы тепловизоры. у животных нет шансов. для будущих поколений косуля будет как для нас морская корова.

  • dalnevostok

    dalnevostok
    20 минут назад

    сейчас такой арсенал продается.. снайперские прицелы тепловизоры. у животных нет шансов. для будущих поколений косуля будет как для нас морская корова.

Показать все (3) Обсудить на форуме
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