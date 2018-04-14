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14апреля
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сегодня, 19:53 0

В воинскую часть Приамурья поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы

В воинскую часть Приамурья поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы
Фото: mil.ru

На вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступил уникальный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель».

Комплекс позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения.

Кроме того, станцию можно использовать для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот. Комплекс с высокой точностью обнаруживает объекты и отображает их на электронной топографической карте местности, сообщает сайт Минобороны.

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#военные #связь

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